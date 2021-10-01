台中市1日出現民眾排隊搶房景象，地政局與消保官下午至現場聯合稽查。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

政府出重手打炒房，台中市1日卻出現上百名民眾大排長龍搶房景象，遭質疑疫情期間是否提申請防疫計畫？只有「一張樓層表及平面圖」適法性問題？地政局與消保官下午至現場聯合稽查，如有蓄意哄抬或重大違規，將迅查嚴處。業者表示，人潮這麼多，連他們也被嚇到，強調都有遵守量測體溫、消毒與實聯制等防疫規定。

台中市11期一處新建案，今天出現接待中心湧進很多買家，大家都捧著現金要來買房，因為人潮太多，附近民眾還報警，警察到場了解狀況，購屋民眾表示，附近建案1坪有的達40多萬，這處新建案1坪30多萬，差距6、7萬元，有人認為下訂再轉手現賺價差。

但該案建案也被質疑模型都還沒擺在現場，只靠一張樓層表及平面圖就售屋的適法性問題？以及需不需要申請防疫計畫？有沒有申請？

地政局表示，經查該建案預售屋資訊及買賣定型化契約備查於今年9月17日提出申請，與消保官今1日下午2時至現場聯合稽查，如有蓄意哄抬或重大違規，將迅查嚴處。

衛生局指出，市府目前並未接獲相關防疫計畫，依據衛生福利部今年9月21日修正因應新冠肺炎第二級疫情警戒相關措施及裁罰規定，辦理集會活動及社交聚會的人數上限為室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外300人。

市府說，若集會活動不符上述條件，應提報防疫計畫報請地方主管機管機關核准後實施，或依目的事業主管機關防疫規定辦理。

賣房吸引購屋者，還引來警察及市府來稽查，據了解不少購屋都從臉書與群組中互相通報，揪團來搶房，以該建案比周遭便宜衝出驚人買氣。

業者表示，接待中心都依防疫規定，而且預約的數量全納入控管，以剛性需求的首購族為主，絕對不炒紅單，要求購買至簽約必須同一個人。