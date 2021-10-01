木蘭女足聯賽因新冠疫情從5月中停賽迄今，但球員、球隊仍保持訓練，等候11月複賽。只是練習時得戴口罩，一般口罩在運動流汗時容易黏著在口鼻上造成呼吸不易，「三商美邦人壽」17290通訊處總監黃維中得知此情況後，熱心致贈高雄陽信女足隊特殊專利的4D支撐型口罩，讓球員戴口罩也能練！

「選手們即便在疫情期間，仍然需要持續維持自身體能狀況，希望團隊可以盡一份心力，來支持這些選手在疫情之下持續追求自身的夢想。」黃維中說。

高雄陽信女足獲贈專利4D支撐型口罩。（陽信女足提供）

高雄陽信女足球團負責人賴冠州教練表示，「專利4D支撐型口罩在口鼻處的特殊構造，讓運動時仍然可以維持呼吸順暢，選手們在使用後皆有很好的評價，對於17290通訊處的捐贈表示感謝。」

木蘭聯賽配合中華隊、全運會賽事，延後到11月復賽，原定3循環賽事將減至雙循環。陽信女足表示，這段期間球隊持續訓練，做好接下來復賽時的準備。也期望接下來台灣可以持續團結對抗病毒，早日回到正常生活，讓運動回到人們的生活當中。