日本防衛省9月30日正式宣布，為確保海上自衛隊「出雲號」直升機護衛艦（DDH-183）在接受改裝後，已具備操作F-35B匿蹤戰機的能力，將於10月3日至7日中選出1天進行驗證作業，讓美國陸戰隊F-35B實際在該艦上起降。

根據聲明稿，「出雲號」將在山口縣岩國基地的美國陸戰隊單位支援下，於太平洋海域進行F-35B的起降驗證作業，詳細日期並未對外公布，僅稱將於10月3日至7日中選出1天進行，其他則是在第一優先時間無法實行時的「預備日」。美國陸戰隊岩國基地同日也公開多張照片，稱「出雲號」已於當天抵達該基地。

岩國基地駐有2個F-35B中隊，包括第121戰機攻擊中隊（VMFA-121）「綠騎士」（Green Knights），以及第242戰機攻擊中隊（VMFA-242）「蝙蝠」（Bats）；前者為美國陸戰隊首個獲得初始作戰能力（IOC）認證的F-35B中隊，後者則是9月初才拿到這項認證。

由於航空自衛隊採購的F-35B預定2024年才開始部署，為加快日本獲得完整F-35B運用能力的速度，故讓美軍先協助進行母艦的測試作業。《夕刊富士》新聞網站「zakzak」等媒體先前報導，「出雲號」6月底才結束第一階段改裝工程，飛行甲板後半段已被耐熱防滑塗層覆蓋，周圍的衛星天線等設備也裝上隔熱板，飛行甲板左側則漆上連接前後端的黃色標線。

「出雲號」的第二階段改裝預定於2024年進行，會將艦艏自目前的梯形改為矩形，盡量增加F-35B的運用空間；其姊妹艦「加賀號」（DDH-184）的改裝則不分前後階段，預定於今年底進行返廠大修時，一口氣完成相關作業。