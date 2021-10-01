為解決晶片荒，美國要求台積電等大廠交出營業秘密資料。國民黨立委賴士葆表示，美國並非首次引用《國防生產法》來逼企業就範，若台積電被迫要提供資料，其能擋得住壓力嗎？政府可以成為企業的後盾或靠山嗎？他批評，此次未見政府捍衛台灣企業權益的擔當與勇氣。

賴士葆說，台積電是台灣的護國神山，就像華為之於中國大陸的重要性。華為公司財務長孟晚舟被羈押3年之久，牽涉到複雜的外交、政治、國防與經濟的較勁，最近孟晚舟被釋放之後，口口聲聲感謝她的祖國對她的關懷和營救。

賴士葆表示，現在因為晶片缺貨的問題，美國商務部長向全球半導體台積電和韓國等廠商施壓，要求交出晶片庫存客戶名單等業務機密，經濟部長王美花態度很委婉，表示尊重，不見擔當與勇氣來捍衛台灣企業的權益。

他指出，美國引用1950年訂的《國防生產法》來逼企業就範不是第一次，去年防疫期間就引用此法，當時各國在搶口罩，一批原來預定要送到德國的口罩，在泰國機場被攔截轉運到美國，另外，美國用幾倍的現金價格搶走法國預定的口罩訂單，當時德、法都痛批這種搶口罩行為就像現代版的海盜，後來美國要求通用公司配合政策製造呼吸器也援用這個法律。

對於經濟部稱各廠商自願性提供資料，賴士葆質疑，這樣的推論太簡化事情的嚴重性，因為台積電當然可以不要主動提供涉及商業機密的資料，然而若是情勢氛圍變成被迫要提供，台積電擋得住壓力嗎？政府可以成為企業的後盾或是靠山嗎？

賴士葆說，王美花希望不要把特定廠商做政治攻防，事實上，美國引用的《國防生產法》就是用政治力來逼企業就範，否則大家都清楚，若是單純的企業經營角度施壓別人交出業務機密是違法的；台美經貿互動很多受到政治力的制約，現在面對企業受到美國強大的壓力，政府如何挺身而出替企業說話？