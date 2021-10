王子邱勝翊以CHERNG DESIGN(李承翰)最新作品現身記者會。(臺北時裝週提供)

黃子佼以Story Wear(陳冠百)新作出席記者會。(臺北時裝週提供)

今年臺北時裝週於新光A11,集結CHERNG DESIGN、Story Wear、WooLeeX、Yentity、RAY CHU,Luxxury Godbage by JUST IN XX等六品牌開設「設計師時尚快閃店」,今(1)日特邀藝人藝人王子邱勝翊、黃子佼站台,今年一舉入圍綜藝節目主持人獎、綜藝節目獎的黃子佼坦言,近期工作滿檔明(2)日紅毯戰袍未定直言「乾脆今天挑一挑,台灣設計師作品都很棒。」而王子也於現場直接祝福他順利敲鐘,讓黃子佼笑說「得獎分獎金給你,把(這件)衣服買下來送你。」

於記者會上,王子邱勝翊以CHERNG DESIGN的尖領外套搭配灰色寬鬆牛仔褲,呈現「穿搭是城市風景」的感覺,而黃子佼則以Story Wear丹寧套裝現身,品牌堅持零廢棄、提供弱勢婦女工作機會的精神,也深受黃子佼青睞,笑說後悔沒帶信用卡。此次出席活動,兩人也透露將於本次時裝週走上伸展台,首次登上伸展台的王子,做足功課希望呈現最好的樣貌,邀請民眾一同於10月16日線上看秀,也預告當天曾之喬、LULU、鬼鬼吳映潔、奧運金牌選手郭婞淳等人也一起登上伸展台,同時還有音樂人持修、Deca Joins 、Yellow黃宣、徐若瑄、畢書盡、孫盛希、瘦子E.SO與盧廣仲等人共襄盛舉。