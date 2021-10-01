工總今日舉行「我國邁向碳中和的策略與產業發展」論壇，針對2050淨零排放提出期待與建議。

工總對政府提出5項期待，包含提出明確的綠色成長戰略；健全政策法規；速建碳定價或碳排交易機制；加強跨產業別的整體輔導措施；以及重新檢討國家能源措施。

檢討國家能源措施，工總認為除風力、太陽能發電之外，政府應及早強化新能源，包含氫能、地熱甚或是第四代核能，確保在潔淨能源的多元性。

此外，對產業也有3項呼籲，包含產業減碳應納入循環經濟思維，故產業於後續擬定減碳策略時，應分析耗能產業導入循環經濟時的減碳潛力，以此引領企業採行最適投資決策以及最適產品組合，從生產線開始，減少生產環境負擔的產品。

其次，產業應從公司治理角度推動低碳轉型，包括公司決策模式、治理架構、工作準則都必須與時俱進，強化氣候風險管理，同時完善組織本身的溫室氣體排放量化工具，並將其內部成本化，並將相關的做法推展到供應鏈廠商，協助中小企業低碳轉型，將CSR(企業社會責任)內化成產業DNA，推動具體減碳行動，並累積碳權的研究資料與大數據資料庫。

最後，產業營運要加重節能、儲能、智慧系統整合等綠色製程與設備的投資與推動，業界需與學界、法人單位緊密合作，提升碳中和相關技術的成熟度，促進產業創新，讓綠色製程成為台灣產業的新優勢。