圖輯》花蓮漫波飯店倒塌全紀錄 驚悚3小時完整呈現 21:532021/10/01 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮市漫波飯店1日下午在拆除過程時瞬間倒塌，大樓橫躺路上，瞬間煙塵四起，讓目睹的花蓮民眾，彷彿回到2018年2月6日，花蓮發生規模6.2大地震時，就在今天事故現場旁的數百公尺遠的雲門翠堤大樓倒塌場景。《中時新聞網》透過種種圖像及影片，完整還原事故現場及搜救畫面，讓民眾回顧下午事發當時的驚險瞬間。 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶讀者直擊現場照。（民眾提供） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶讀者直擊現場照。（民眾提供） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶讀者直擊現場照。（民眾提供） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶讀者直擊現場照。（翻攝自臉書「花蓮同鄉會」） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶讀者直擊現場照。（民眾提供） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶讀者直擊現場照。（民眾提供） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（記者王志偉攝） 花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（記者王志偉攝） 花蓮漫波飯店拆除倒塌畫面曝光！ 「差1、2秒」他躲過倒塌飯店！曝身後騎士加速逃出死亡區 機車騎士死裡逃生影片曝光 大樓倒塌瞬間1動作超神迴避 訂閱影音： 中時新聞網 漫波飯店倒塌瞬間曝光 轎車驚險閃過 地面炸出爆量煙塵 紅色供應鏈 應聲倒 塑化股 成外資避風港 漫波飯店倒塌可能原因曝光 民眾直擊現場：怪手從後方挖 #飯店 #國聯五路 #拆除 #倒塌 #漫波飯店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工商社論》瞄準炒房 央行選擇性信用管制還有後著 04:102021/09/27 財經要聞 雙十節澎湖航線第2波加班機 明上午9時開放訂位 15:592021/09/30 生活 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 17:422021/10/01 財經 漫波飯店拆一半倒塌 花蓮當地人聽巨響嚇死：以為地震 17:322021/10/01 社會 3車遭漫波飯店壓毀死傷不明 19戶停電徐榛蔚設應變中心 17:402021/10/01 社會 台東新港國中老舊校舍1日拆除重建 打造安心校園學習環境 15:382021/10/01 寶島 人沒事！花蓮漫波飯店倒塌 疑遭壓機車騎士找到了 18:262021/10/01 社會 荒廢20年 林口閃電屋拆了 規畫改建大樓 04:102021/09/28 地方新聞 花蓮漫波飯店倒塌幸無人傷 縣府：連夜清空明早10時通車 19:232021/10/01 社會 騎士死裡逃生影片曝光 漫波飯店倒塌瞬間1動作超神迴避 19:562021/10/01 社會 疑有騎士受困！花蓮漫波飯店倒塌 生命探測儀確認中 17:162021/10/01 社會 社會熱門新聞 騎士死裡逃生影片曝光 漫波飯店倒塌瞬間1動作超神迴避 - 社會 性愛只是交流！ 律師靠一張嘴啪到人妻 下場慘了 - 社會 飯店在眼前倒下急煞逃死 黑車駕駛身份曝光：當地鄉代表 - 社會 陽明山猴群見女騎士「狂擠奶茶」噴她全身 囂張影片曝光 - 社會 漫波飯店倒塌瞬間曝光 轎車驚險閃過 地面炸出爆量煙塵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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