花蓮市漫波飯店1日下午在拆除過程時瞬間倒塌，大樓橫躺路上，瞬間煙塵四起，讓目睹的花蓮民眾，彷彿回到2018年2月6日，花蓮發生規模6.2大地震時，就在今天事故現場旁的數百公尺遠的雲門翠堤大樓倒塌場景。《中時新聞網》透過種種圖像及影片，完整還原事故現場及搜救畫面，讓民眾回顧下午事發當時的驚險瞬間。

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶讀者直擊現場照。（民眾提供）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶讀者直擊現場照。（民眾提供）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶讀者直擊現場照。（民眾提供）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶讀者直擊現場照。（翻攝自臉書「花蓮同鄉會」）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶讀者直擊現場照。（民眾提供）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶讀者直擊現場照。（民眾提供）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（民眾提供）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（記者王志偉攝）

花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸無人傷亡，中時新聞網帶你直擊現場照。（記者王志偉攝）

花蓮漫波飯店拆除倒塌畫面曝光！

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