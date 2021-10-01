國內知名烘焙品牌「白木屋」，去年6月遭詐騙集團假冒合作廠商，發送電子郵件誘騙匯款562萬元到印尼，刑事局國際科與印尼警方合作，印尼警方1日宣布逮捕到4名印尼籍車手，並查扣到290億印尼盾、約台幣5800萬元贓款。

白木屋去年6月收到假冒廠商的電郵，對方謊稱變更收款戶頭，要求白木屋將款項匯到印尼帳戶，白木屋3度匯款共20餘萬美元、約台幣562萬元，直到隔月發現合作廠商根本沒發信，才驚覺受騙報案。

刑事局國際科透過駐印尼聯絡官，通報印尼警察總署刑事局網路犯罪中心，印尼警方今年4月陸續查獲4名車手，依詐欺、洗錢罪嫌究辦，並持續追緝在逃共犯，發現除了白木屋，韓國SIMWOON Inc公司，日本、美國、南非、阿根廷、新加坡、比利時等地也都有被害者。其中，SIMWOON Inc分匯款4次，損失金額高達570萬美元。

刑事局駐印尼聯絡官康淳閔，韓國駐印尼大使館的代表今出席破案記者會，感謝印尼警方合作偵辦，全案將由雅加達南區地方法院審理，待判決後返還贓款給被害公司。