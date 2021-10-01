號稱是網紅奶茶店新推出的生鮮大閘蟹奶蓋，你敢喝嗎

今天大陸一則抖音博主在蘇州網紅店嘗鮮「生醃大閘蟹奶茶」視頻在社交平臺走紅，獲封網路最新「迷惑行為大賞」。不少網友看後表示無法接受，直批簡直是「寄生蟲套餐」、「拉稀套餐」，「創新可以接地氣，但不能接地府呀！」

據《觀察者網》報導，9月30日，一名擁有1.5萬粉絲的蘇州某「逛吃」博主曬出自己在蘇州一家網紅奶茶店嘗鮮，視頻演示了「生醃大閘蟹奶茶」的，並增添了「網紅飲料」、「抖音探店團」等話題。

網友直言這簡直是「拉稀套餐」和「寄生蟲套餐」，也有評論說：「創新可以接地氣，但不能接地府」。（圖／觀察者網)

視頻一開頭這名博主感歎：「天呐，竟然還有生醃大閘蟹奶茶！」視頻文案寫道：「秋風起蟹腳癢~大閘蟹奶茶該登場，你也來一杯？」

鏡頭中顯示，該博主從櫃檯取走奶茶時，奶蓋上並未出現螃蟹，然而下一秒，博主邊說「上大閘蟹」後一邊戴著手套將一隻小螃蟹放到了奶蓋上，隨後喝一口奶茶，還嚼了兩口小螃蟹。

相關短視頻走紅後，「生醃大閘蟹奶茶」的封面圖被多次轉發，引起網友熱烈討論。（圖／視頻截圖）

相關短視頻走紅後，「生醃大閘蟹奶茶」的封面圖被多次轉發，引起網友熱烈討論。視頻快速流傳後引爆網友爭議，有部份網友稱，所謂的「生醃大閘蟹奶茶」被疑是博主自行攜帶螃蟹在店裡進行「擺拍」表演。

報導說，更有不少網友對此表示無法接受，直言這簡直是「拉稀套餐」和「寄生蟲套餐」，也有評論說：「創新可以接地氣，但不能接地府」。

報導表示，30日晚間涉事商家——「ARTEASG奶茶」蘇州碧鳳坊店的工作人員向《觀察者網》澄清，該店從未出售過「生醃大閘蟹奶茶」，該門店的外賣菜單中確實沒有網傳的「生醃大閘蟹奶茶」，亦無任何添加生鮮的奶茶產品在售，店家更表示完全不認識發佈視頻的抖音博主。

截至30日21時15分，相關視頻播放量已經達到41.4萬次。不過陸媒《極目新聞﹁指出，這類行為最好不要模仿，「凍奶茶搭配生蟹，加倍刺激腸胃，如此誤導大眾換取點擊量並不可取。」