富邦悍將陳凱倫前役敲出二壘安打，花了10年生涯500安終於「達陣」，但他表示，自己對於500安其實沒有太大感覺，反倒隊友比他還關心，「他們一直說就是今天了，我會幫你把球要回來。」

本月底將滿34歲的陳凱倫2012年迎來一軍初登場後，今年是打職棒第10年，但他一直都定位是「守備組」，他說：「自己都是用守備、助攻在幫助球隊，知道自己是屬於哪種類型的球員，安打數不是自己強求的目標，但能完成這個里程碑還是很開心。」

500安倒數時，隊友們比他還期待，在陳凱倫每次上場打擊時都說：「就是今天了。」終於在昨天與樂天桃猿的比賽中成功「達陣」，「其實打出去沒什麼特別的感覺，更開心的是能跑回來得分，這支安打隊友比我還期待。」

回到家後，老婆和兒子都很熱情地向他說恭喜，「紀錄球有拿回來就會框起來，做個紀念，畢竟打了10年也是要留下些什麼。」陳凱倫表示，身為「綠葉」的角色，能夠上場就把握每一分一秒。

被問到這500支安打中對哪隻最有印象？陳凱倫表示，再見安打都滿有印象的，另外自己敲出聯盟第9000支全壘打也印象深刻，他笑著說：「在花蓮嘛！記得很清楚，因為還有1萬元獎金，我不是長打型的選手，能在全壘打榜上有陳凱倫的名字還不錯。」