由於新冠變種病毒株Delta肆虐越南，越南多個城市，包括胡志明市、河內等，被迫自7月起封城，導致越南經濟大受衝擊。為了救經濟，河內政府改變「清零」的防疫方針，宣布胡志明市自1日起逐步解封。

胡志明市自7月8日起實施宵禁及封城，嚴限民眾活動。許多工廠受到衝擊，不得不停工。根據最新規定，1日起當局允許最多10人聚會，若與會人士完整接種疫苗或是確診後康復，會場最多可容納50人。市內的工業園區、工地、商場、髮廊可恢復營業，但餐廳仍只限外賣。

越南統計局近日公布第三季國內生產總值（GDP），與去年同期相比大減6.17％，服務業受創最重，減幅達9.28％。

胡志明市等地長期封鎖已導致外國投資者不滿，商界警告政府嚴格的防疫措施已影響營運，部分企業被迫轉到他國生產。越南美國商會執行董事塔諾卡（Mary Tarnowka）指出，越南與許多國家一樣都意識到不可能做到清零，改採安全地與新冠病毒共存是非常重要的一步。