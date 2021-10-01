紙本五倍券首階預訂今天截止，一周來共1174萬人完成登記，大勝數位五倍券的391萬人。不過經濟部表示，下周就會公布「數位標章」顯示方式，屆時民眾消費時可出示手機內標章，讓店家檢視享受折扣優惠，預期可讓數位綁定人數在下周衝破400萬人。

紙本五倍券從9月25日開始，民眾可從超商事務機與五倍券官網預約，到今晚累計1174萬人，加上數位綁定391萬人，合計有1565萬五倍券預領者。是合格領取總人數2345萬人的6成6。

首梯次紙本預約截止後，接下來要到10月25日才會啟動第二梯次預領，郵局則從10月4日開始預訂。而數位券開放共同綁訂到今天為止，到10月6日前，除主綁人不能取消外，這些親人的共同綁定還有機會退出，改去領紙本券。

對於數位券遲遲破不了400萬人門檻，經濟部表示，僅剩9萬人最晚下周即可達到。更重要是，「數位標章」下周即可公布，到時可出示給店家看，讓領數位券者也能享五倍券優惠，應該會讓數位人數再衝高。

經濟部解釋，數位標章並非APP，也不必下載，而是會放在五倍券官網上，到時數位綁定者每次消費想享受優惠時，就需登錄官網，輸入資料進入個人帳戶，即可取得標章，然後在手機上顯示。

該標章需信用卡、行動支付、電子票證內尚有五倍券金額才會顯示，換言之，民眾花完後，就無法取得標章，也就不能再享有店家提供的優惠。