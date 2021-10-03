在美股重挫、中國限電等利空測試下，台股今天開低走低，最低下探16503.74點，重挫逾400點；雖然尾盤跌勢收斂，仍大跌363.88點，在外資大賣、投資人信心不足下，融資餘額大減新台幣65.9億元。

台股今天大跌363.88點，收在16570.89點，成交值新台幣3396.28億元，若加計盤後交易約3451.01億元，八大類股全面重挫；台股今天融資餘額2594.24億元，較9月30日大減65.9億元，是9月單日融資減少最大金額，今天當沖比也降至37%。

貨櫃三雄今天弱勢跌破前波低點，均以跌停作收，創下高點拉回的波段新低；長榮收在113.5元、陽明及萬海分別收在108元、183.5元。長榮今天融資餘額27萬8267張，較昨天減少1萬8687張；陽明融資餘額16萬9281張，較昨天減少8949張；萬海4萬2698張，減少2637張。（編輯：張良知）1101001