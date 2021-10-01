國民黨主席選舉落幕後，新任黨主席朱立倫第一戰，就要面臨將在10月23日投票的台中立委陳柏惟罷免案和台北市立委林昶佐罷免案。對於陳柏惟罷免案是否有通過可能，據媒體報導，有藍營地方人士指出，目前內部掌握資訊，距離25%的罷免同意門檻僅差1、2%，現階段民調支持、反對兩方則呈現「五五波」態勢，隨倒數時間拉近，陳柏惟一再出包、出糗，罷免方有信心能力拼過關。

對於上任後面臨的第一個挑戰就是陳柏惟罷免案，朱立倫9月30日走訪雲林縣、嘉義縣謝票時指出，陳柏惟身為一個立法委員，應站在民眾這一方反映民意，不可以讓民眾沒有疫苗、吃萊豬，也不關心民眾紓困議題，整天搞得這種五四三，難怪民眾都要罷免他，相信台中海線的民眾可以發揮智慧，把這樣違反民意的立法委員罷掉。朱立倫也預告，周日他會到刪Q總部跟台中海線民眾站在一起，為志工加油打氣。

此外，談及是否發動罷林昶佐，朱立倫表示，目前萬華地區有這樣的發動，成案之後會全力支持。

據《上報》報導，值得注意的是，有藍營地方輔選人士透露內部掌握資訊指出，目前刪Q案還差1~2%，才能挺過罷免同意門檻，目前支持、反對雙雙方呈現五五波拉鋸態勢，且從階段民調來看，在地方上民意對罷免陳柏惟並沒有很強烈要捍衛陳柏惟的氛圍，究其原因，可能與陳柏惟愛作秀、製造對立的形象有關。且綠營地方民代也憂心遭罷免案波及而衝擊地方政治生態，更重要的是，陳柏惟所屬基進黨在明年來勢洶洶成為民進黨潛在敵人，有綠營人士正評估或藉罷免案可一挫基進黨士氣。