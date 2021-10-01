大陸「券商中國」網站1日消息，「金九銀十」進入關鍵期，房地產市場有好消息傳來。「十一」長假前，大陸央行等部門在多個場合表示要「維護住房消費者合法權益」，令「剛需」消費者備受鼓舞。與此同時，在部分地區銀行房貸利率出現下降跡象，放款速度也有所提升。

大陸克而瑞地產資料顯示，今年9月大陸首套房貸款平均利率為5.46％，較去年底上升23個基點；二套房貸款平均利率為5.83％，較去年底上升29個基點。

雖然大陸全國房貸利率仍呈現上升態勢，但是在局部地區，銀行和市場博弈的反轉訊號在出現。據無憂找房平台調研統計，廣州、佛山等地的部分大陸國有大行和股份行已經在下降房貸利率。

廣州方面，目前中國銀行、農業銀行、廣州銀行、招商銀行、光大銀行等房貸利率已經較過往有所下降，其中光大銀行的首套房利率下降至5.60％，下降了40BP；廣州銀行的首套房利率已經降到5.45％，二套房利率降至5.65％。

從資料上也可以看到，下降房貸利率在銀行間的分歧仍然存在，有銀行9月分對房貸利率有小幅上提。

佛山方面，也有銀行房貸利率出現下降。8家當地的主流銀行中，建設銀行、農業銀行的房貸利率有所下降，農業銀行的首套和二套房下降較多，均為20BP。不過，主流銀行中有3家銀行的房貸利率保持不變，2家銀行調漲。

這一現象足以令剛需購房者們感到驚喜。要知道，今年前8個月，廣州多家銀行對房貸利率調漲5次，令廣州毫無懸念地成了一線城市中貸款利率最高的城市。

除了房貸利率出現鬆動的勢頭，另一個好消息是，有客戶表示，排隊等款的時間縮短了。

「最近有銀行針對買一手房的客戶放款在加快，兩個月就放款了。」一位房地產仲介指出，這個現象發生在廣州。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，無論新房還是二手房，目前貸款一律收緊，很多銀行二手房貸款甚至停了，造成「賣一買一」改善型需求釋放受阻，房市交易量快速下行，導致二手房價下跌，市場可能明顯或大幅波動。這樣的金融政策，違背了防止「誤傷」剛需群體，違背了金融資源促進共同富裕，也違背了房市政策防止「一刀切」的基本要求。可能造成市場明顯下行，不利於「三穩」。

對於未來房貸政策預判，他表示，房市問題解決，要寄望於中長期，不是畢其功於一役。保持房市穩定，支持合理需求，必然要金融資源跟上。因此，央行提出「維護住房消費者的合法權益」，意味著對首套房購置、「賣一買一」改善型需求，未來的信貸投放會增加，並縮短放貸周期，利率再上升的機率不大了。

「目前，廣州房貸按揭利率已經開始下行，這就是一個信號。因此，對於熱點城市來說，四季度下跌的幅度可能會收窄放緩。」李宇嘉說。

節前，中國人民銀行貨幣政策委員會2021年第三季度（總第94次）例會在北京召開。會議在對國內外經濟金融形勢和貨幣政策表態方面並無明顯變化，但指出，要「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。」

貨幣政策委員會上對房地產市場的提法，被認為是提振房地產行業的重要信號。

人民銀行、銀保監會9月29日聯合召開房地產金融工作座談會。會議由人民銀行行長易綱主持，人民銀行副行長潘功勝、銀保監會副主席周亮、肖遠企出席，住房城鄉建設部、證監會相關部門負責人及大陸全國24家主要銀行負責人參加會議。

會議要求，金融機構要按照法治化、市場化原則，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，「維護住房消費者合法權益」，含義包括兩種：

一是正常的購房合同簽約後，信貸應及時跟進。這種情況近期非常明顯，各地信貸政策收緊後，一些在途交易合同面臨影響，信貸審批不及時，導致合法購房權益受損害，這和貸款額度過緊有關。

二是鑒於近期房企債務問題較多，樓盤有爛尾可能，要保障住房及時交付，否則一邊償還貸款，一邊又承受爛尾風險，對於購房者是不公平的。所以要求房企保障住房的及時竣工和交付，保障按揭貸款購房者的合法權益。

李宇嘉表示，應該正確理解房地產金融調控。2019年 12月，央行行長易綱強調，「對房地產融資逆周期調節」，這有助於理解「三道紅線」、「貸款集中度」管理等制度，但這些房地產金融調控並不等於收緊地產金融，而是追求動態平穩，在土地市場、槓桿等過快上行時政策會收緊，回落和優化時政策也會改善。李宇嘉認為當前環境地產金融進一步收緊的調節空間已經不具備。