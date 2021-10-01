陽明山猴群見女騎士「狂擠奶茶」噴她全身 囂張影片曝光（取自Dcard）

1名女網友日前騎車經過陽明山時發現路邊有猴群，正當她拿著手機拍攝時，其中1隻猴子朝她機車走去，竟用手掌一把抓住掛在車上的飲料並開始「瘋狂擠壓」，導致飲料當場噴濺至女網友全身，她也放聲大叫；其他網友推測猴子應該是想把飲料拿走，但因為勾住了又施力過猛，才導致「奶茶噴泉」的有趣事件。

該名網友在Dcard上以「奶茶噴泉」發文表示，她昨（30）日與姊姊到北投知名飲料店買了飲料後，騎車行經陽明山時，在山路上發現猴群，該猴群就在路邊玩耍、遊蕩，而她當下也拿出手機拍攝，沒想到卻拍下崩潰1幕，當時1隻猴子朝她的機車走近，接著就朝她掛在機車腳踏墊上的飲料一把抓起，並開始猛壓飲料杯，導致裏頭的奶茶當場朝外噴濺，灑的她整身都是奶茶。

1隻猴子朝她機車走去，竟用手掌一把抓住掛在車上的飲料並開始「瘋狂擠壓」，導致飲料當場噴濺至女網友全身，她也放聲大叫。（翻攝自Dcard）

該名網友之後曝光影片，只見猴子朝她的飲料杯走去後猛壓，飲料濺出的瞬間讓她與姐姐放聲大叫，之後才噗哧一笑，事後發文笑說「牠帶不走就乾脆全部灑在我們身上了」、「仙草奶蜜都給衣服和褲子喝了去」。

其他網友則留言說，「好好笑，我一直重複看猴子跟原po的叫聲」、「嚴重懷疑那隻猴子根本就是故意的」、「這種狀況下踹一腳應該還好吧」、「是我的話 就往他臉踹下去了」、「雖然奶茶跟衣服很可憐但是真的好好笑」、「我覺得很可愛啊 臭猴子」、「我感覺猴猴是想整杯拿走，但是勾住了，又不小心捏太大力」。