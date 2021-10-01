在同一間公司，部門不同薪水也大不同，但總是會有人對其他同事薪水有意見。一名在科技業工作的男網友就不滿抱怨，指出自己公司的HR(人資)都超閒的，每天都在泡茶聊天追劇，無法理解為何可以月領40K，到底產值在哪？文章PO出後掀起兩派論戰。

這名科技業工程師在《Dcard》PO文表示，自家薪水大概是行政助理28K、人資40K、副工程師51~56K、工程師則可以領68~78K，但前提要有研究所學歷。

原PO不滿表示，HR在公司過太爽，明明有員工餐廳，但他們還是每天都要叫兩次UberEats，平常沒事就是聊天滑手機看劇。原PO說，某天自己去上廁所，看到3個HR在茶水間聊天，過了一個小時他去裝水，發現那3個人竟然還在聊，讓他超傻眼。

原PO抱怨，「真不懂HR憑什麼領40K？」，他說HR除了比行政助理更會壓榨勞工之外，一點產值都沒有，高中輟學就能應徵的職位，到底為何可以領這麼多薪水。

文章PO出後引發網友論戰，不少網友贊同原PO：「對hr的印象就是一群女的圍在一起聊八卦」、「HR不是用來給大家看的嗎」、「科技公司HR都這樣，又閒又跩，發發罐頭訊息，辦辦無聊又恭維主管的活動」、「HR真的廢，就只是人肉履歷傳真機和壓低你薪水的打手」，但也有許多人反駁：「40K根本不算高好嗎」、「我們這邊的HR包山包海，還要當經理特助耶」、「你自己眼界小，看到、遇到的都是八卦人資，不代表真正專業的人資不值這個錢啊」、「我上份工作在科技公司當HR，薪水58K，下一份要報到的薪水會更高，然後你才憑什麼覺得人家薪水太高啊」、「hr是門專業，問題是很多hr都不專業」、「等你在社會上工作多年，就會知道為什麼有些部門看起來很閒，但薪水卻領得比你想像中還高，因為人家還沒秀出來的專業你沒看到，而且不是放在檯面上給你看的」、「能力差才會看起來很忙，強者都嘛是最悠閒的，不管是能力強還是背景強」、「我就是我們公司的HR，然後兼總務行政，低薪又忙翻天」。

對此原PO也在文章底下反擊，表示或許其他公司HR很強，但自己公司的HR真的就讓人無言，而且有員工餐廳卻叫UberEats，換成自己部門早被釘爆，且聊天的內容全都是聊連續劇、聊明星、聊包包，就是沒有一件事跟公司有關，堅持HR不值這個價碼。