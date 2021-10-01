凱爾、夏于喬擔綱男女主角。(全民大劇團提供)

Albee范乙霏此次飾演女團團長。(全民大劇團提供)

Albee范乙霏在劇場有不同演出。(全民大劇團提供)

湯志偉(左)與凱爾劇中是上司與屬下關係。(全民大劇團提供)

龍龍近來遇被霸凌事件。(全民大劇團提供)

龍龍(右)劇中擔任甘草角色。(全民大劇團提供)

龍龍首次挑戰舞台劇。(全民大劇團提供)

全民大劇團新作《丞相，起風了》以喜劇挑戰網軍議題，希望讓大眾了解網路惡意留言的嚴重性，演員包括夏于喬、Albee范乙霏、湯志偉、凱爾及脫口秀演員龍龍等。這齣戲主題嚴肅，但笑料滿點，湯志偉在劇中分飾3個角色，劇中演出零包袱，夏于喬首次演出喜劇形式的舞台劇坦言心情緊張。

夏于喬表示，劇中飾演千面女郎，靠頭腦和外貌行騙頂層社會，「她是一家麵攤的女兒，但對外她卻自稱自己是海歸子女，講話會故意有點ABC，但回家面對媽媽時，講話就會非常Local」。

高知名度的脫口秀女王龍龍（林千聿）近來控訴遭老K霸凌，昨被問此事，龍龍說因為是同行，事業多少受影響，但她會更努力開展其他作品，讓觀眾看到不同面向的她。這次在劇中演出剛畢業就成為網軍的社會新鮮人，她說不會因此在網路上留言霸凌別人，笑說：「我習慣去看每個留言也會截圖，大家不要亂留言喔。」

龍龍(林千聿)表示自己在劇中是「甘草人物」，專責搞笑橋段，角色也彷彿量身訂做：「角色是辦公室小妹，兼職脫口秀助理寫手，我覺得很真實！因為我以前也是白天去打工，晚上再去劇團。」

對於最近的事件，被問到是不是覺得人生如戲、戲如人生，龍龍開玩笑表示：「在劇中飾演霸凌他人的角色，從一個不知社會的小妹妹，慢慢的熟能生巧；沒想到在現實中也慢慢熟能生巧。」

時常有舞台劇作品的Albee范乙霏，此次飾演女團團長，與新生代演員 劉樸等其他5位成員組成「SOUL」女子團體，戲劇開場甚至會熱舞團隊主題曲〈Cyber warrior〉。

Albee笑說壓力很大：「除了我，其他團員們都是舞蹈系畢業的，所以我必須更加努力跟上進度，我們常常預定4小時的練習時間，最後都是2小時就結束，大家真的太厲害。」她表示睡前都會做「冥想練習」，讓整個歌曲和舞蹈在腦中播放2次，也因這次演出，一圓她想要成為女團成員的願望。

這齣劇名取自網路PTT用語，趣味描述網路主流意見（網路風向）的改變。編導謝念祖說：「希望透過有趣的劇場，讓觀眾知道這個社會是真的有網軍，如果大家在網路遊逛，心中會有『這是網軍嗎』的想法，這齣戲就成功了。」

謝念祖也透露劇情會加入許多時事，像「環南市場會長嗆林昶佐」、「四叉貓自費檢驗疫苗」、「翁立友開記者會」等被網路炒熱的話題。這些被網路炒熱的話題，讓觀眾更能感受網路聲量對真實社會的影響力。整體舞台的呈現也會模擬網軍作戰的氛圍：數據的傳輸、網路文字的多數暴力、戰鬥時的緊張，讓觀眾彷彿置身事件當中。該劇10月2、3日於台北城市舞台演出。實體票券可至OPENTIX購買，10／2晚場直播票券可至KKTIX購買。