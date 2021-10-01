威華達控股30日公告表示，公司在9月27日至30日出售共1.38億股恒大汽車股份，每日平均價介於1.87至3.35港元，套現3.32億港元。威華達控股指出，由於出售恒大汽車的財務影響，估計2021年公司將面臨虧損。

香港經濟日報引述公司中期報告顯示，威華達控股的恒大汽車股份投資成本為12.93億港元，估計威華達控股損失約9.61億港元。威華達指出，考慮到恒大汽車股份近期價格大幅波動，董事會決定重整投資組合及鞏固集團之財務及現金狀況。

恒大的財務困境在全球延燒，如今也已波及瑞典機構，National Electric Vehicle Sweden AB（NEVS）行政總裁Stefan Tilk表示，考量到恒大或將無法解決危機，因此正與新的潛在投資者或項目融資方進行出售討論。

恒大汽車日前傳出拖欠部分員工薪資以及供應商款項，甚至暫停在研究中心為員工提供的免費午餐。