台灣百貨龍頭單店-新光三越台中店今（1）日宣布，10/7起正式加入中台灣百貨周年慶大戰！為搶搭五倍券龐大商機，新光三越首波推出「一次梭哈5000變8500」，會員再享翻倍抽，最高可翻10倍獲5萬禮券，宣稱史上最划算周年慶。新光三越台中店表示，今年周年慶檔期1個月，將挑戰43億元、年增1％的業績目標。

由於新光三越台中店周年慶檔期向是中台灣百貨業界的盛事，每年周年慶期間總是出現排隊車陣。新光三越自9/29起至10/3開放VIP提前預購，這兩天百貨公司外面照樣出現塞車潮。

新光三越台中店長許宜敬表示，受到疫情影響，5月下旬至8月期間業績明顯下滑，直到9月業績逐漸回溫，今年前三季營收約達130億元（含稅），與去年同期呈微幅成長；因此台中店很重視今年的周年慶檔期，目前VIP預約情況熱絡，有信心順利達成業績目標，2021年營收超越2020年締造的206億元（含稅）、連續11年蟬連台灣業績最高的百貨單店，依然可期！

新光三越周年慶第一波10/7~10/20期間，推出化妝品單筆滿2000送200、全館累積滿5000送500、名品單區/大家電區/法雅客+[i]Store最高單筆滿萬送1000；新光三越加碼推出實體五倍券單筆滿5000送500、數位五倍券單筆滿5000送1000電子抵用金。另外，單筆滿3000加碼再送服飾1000元、skm online 500元、超市500元商品抵用金，等於直接將五倍券5000元變8500元！

另外，會員還享翻倍抽，最高可翻10倍獲5萬元禮券；此外，全館逾200大品牌五倍券加碼再回饋，化妝品持五倍券消費獨享巨霸容量最低35折、買一送一獨家優惠；家電五倍券發威，年銷千台的熱銷機王家電持五倍券消費享更多，例如買電視送電視，再享獨家贈品；全館持APP使用五倍券支付消費，還有機會抽中iPhone13。

新光三越台中店今年9月改裝後新風貌，頂級化妝品HERMES、頂級貴婦保養Helena Rubinstein、15大美妝品牌REOPEN以及4F 設計師服飾等開幕，全新加入周年慶戰局，可望再創改裝奇蹟。

新光三越台中店今年周年慶更聯手3000家品牌，以市場最強的明星商品與促銷回饋陣容、skm online及APP線上線下購物零距離、熟客系統及多元支付等不斷升級的數位服務、安心安全的場域，要讓消費者享受前所未有的美好購物體驗！

今年新光三越周年慶還力挺台灣原創！獨家與在社群上擁有超過兩百萬粉絲及LINE原創貼圖下載量高達千萬次的台灣療癒教主「貓貓蟲咖波」合作，獨家為新光三越專屬設計城市大暴走系列插畫，打造獨家聯名好禮，消費滿500以上，即可將咖波圖騰等好禮帶回家！

另外，新光三越特別推出日、韓雙展接力登場！10/7-10/19日本商品展，首度邀請京都仙貝米果名店「小倉山莊」、網羅日本伴手禮名店大匯集；10/21~11/1韓國商品展，則將韓國濟州島與京畿道美食搬到台灣，讓民眾免出國也能在台灣享受日、韓人氣美食！