安東尼·莫德斯特 本賽季已為科隆進4球（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[菲爾德@科隆][10/02 (六) 02:30] [編號 603]

科隆在2021/2022德甲球季可說是「欺善怕惡」，本場遇上榜末以及聯賽未曾一勝的菲爾德，應可順利在主場勝出。

科隆目前為止6場聯賽取得2勝3和1敗，敗陣那場是輸給拜仁慕尼黑，而勝出的兩場就是在主場擊敗新升班的波鴻，以及踢了6場只進2球的奧格斯堡。本場科隆回到主場，面對新升班的榜末球隊菲爾德，又是時候發揮「欺善怕惡」本色。加上前鋒 安東尼·莫德斯特 Anthony Modeste 本賽季6場聯賽已進了4球，面對菲爾德是他力爭進球的好機會。

菲爾德升上德甲後，成績不理想。聯賽6戰1和5敗排榜末，是德甲3支仍未打開勝利之門的球隊，唯一取得的1分，也是在主場賽和表現同樣不理想的比勒菲爾德。另外球隊聯賽6戰丟16球，是德甲失球第2多的球隊。本場作客面對科隆，菲爾德難有勝算。

推薦︰ <足球>603 菲爾德@科隆 讓分 (科隆 (-1))

拜仁慕尼黑在各項賽事已經9連勝（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[法蘭克福@拜仁慕尼黑][10/03 (日) 23:30] [編號 614]

衛冕的拜仁周日主場遇上本季聯賽仍未打開勝利之門的法蘭克福，相信又可輕鬆勝出全取3分，繼續排德甲榜首。

拜仁6場聯賽進23球，除了是德甲目前進球最多的球隊外，也是歐洲五大聯賽進球最多的球隊。另外，這各項賽事9連勝的走勢期間，球隊竟進了45球，平均每場竟攻入5球之多。

至於拜仁慕尼黑上一場聯賽作客3:1擊敗菲爾德後，聯賽已5連勝。唯一可惜是前鋒 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 在該場比賽中沒有進球，是他自4月20日的德甲以來首次沒有進球，也令這位波蘭國腳無法平德甲連續16場有進球的紀錄。不過周日面對仍未打開聯賽勝利之門的法蘭克福，萊萬又是時候力爭進球，特別是他在拜仁主場出賽特別厲害，他在2021年所有主場比賽上陣14場，就進了26球之多。

法蘭克福在2020/2021球季排德甲第5位，取得歐足聯歐洲聯賽參賽資格。不過球隊2021/2022球季表現不理想，德甲6戰仍未打開勝利之門，成績為5和1負排14位。聯賽已連續5場賽和的法蘭克福攻力明顯一般，6場只進6球，但除了在揭幕戰被多特蒙德攻入5球外，之後5場聯賽只失4球。本場面對拜仁慕尼黑，就看法蘭克福能否抵擋得住。

推薦︰ <足球>614 法蘭克福@拜仁慕尼黑 讓分 (拜仁慕尼黑 (-1))；大小[總分] (大 3.5)