知名電競選手兼網紅Toyz劉偉健因涉販賣二級毒品大麻被羈押，稍早更透過員工周周在YouTube頻道發表重要聲明，表示其女友奈奈與旗下員工完全不知情，也沒有參與其中。對此，Toyz前隊友球Z（Lilballz）則是在實況中怒噴「騙肖欸」，引爆網友另一波討論話題。

Toyz近日因涉嫌販毒被羈押，隨後更有實況主爆料，他的賽車手女友奈奈就是上游，隨著各種傳聞不斷，稍早Toyz員工周周也發出重大聲明，強調員工與奈奈完全不知情，說奈奈是Toyz上游更是子虛烏有的謠言！

不過Toyz的前隊友球Z反應則是相當不客氣，他在實況中直接開噴：「後面不用看啦，直接不喜歡，X的不知道騙肖欸！」球Z表示他相信Toyz不會賣，也相信他們不會不知道，「不可能不知道，不可能，但是我也同時相信Toyz沒有賣。」

其實Toyz另一位前隊友兼人氣火爆的實況主丁特，雖然與Toyz不熟，因為半年前的不愉快導致好一段時間沒有聯絡，但他早前在直播中禁不住粉絲瘋狂追問，鬆口發表對此事看法，稱大家都知道Toyz與女友住一起，「家裡有上百萬的毒品，你覺得她會不知道嗎？所以我個人認為，他們可能都有一點問題。哎呀，就真的物以類聚啦，我直接這樣說，我覺得是物以類聚，希望可以把相關作案人士都查清吧。」

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！