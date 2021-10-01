中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，從今年2月加入至今半年多時間，因嬌小外貌加上極大反差的E罩杯好身材，迅速累積高人氣，還發行個人寫真《與你襄遇》造成搶購，成為新一代「啦啦隊女神」；最近林襄曬出穿寶寶黃色瑜珈服賣萌照，胸前炸出超深事業線太搶鏡，電暈一片網友。

新一代啦啦隊女神林襄穿著制服在場邊跳舞應援的模樣，半年多的時間就擄獲大票球迷，球場外也很積極耕耘演藝事業，更常常透過社群分享近況，像是參加綜藝節目、代言活動或個人寫真等；今（1）日林襄在IG上傳兩張燦笑賣萌的可愛照片，原來是有人請她教怎麼擺pose，她就照著自己說的「比個耶歪頭然後笑或是擺在嘴巴前假笑」，瞬間甜暈眾人。

但意外的是，林襄身上穿著一套寶寶黃色兩截式瑜珈服，露出有微微腹肌的小蠻腰外，超巨的E罩杯雙峰也炸出深又長的I字事業線，和賣萌全糖級的可愛臉蛋有極大反差，視覺效果很震撼。

粉絲又因林襄天使臉蛋和魔鬼身材淪陷，害羞直呼「心動的感覺」、「襄襄好可愛唷」、「為何如此正」、「那是因為妳很可愛，擺什麼都好看」、「真心覺得呆的很天然」、「我還是學不會」、「這全糖等級的甜了」。