南美洲國家委內瑞拉（Venezuela）政府為對抗國內的惡性通膨，在10月1日起宣布，該國貨幣玻利瓦（bolivar）面額直接砍掉6個零，換言之1百萬玻利瓦瞬間僅存1玻利瓦，瞬間縮水1百萬倍，令人難以承受。

根據《法新社》報導，委內瑞拉在將貨幣面額砍掉6個零之後，1百萬玻利瓦一秒變成1玻利瓦，其價值相當於25美分（約新台幣7元）。這並非是委內瑞拉首次為貨幣面額「刪零」，統計這是委內瑞拉在13年來第3次刪零，自2008年以來貨幣面額已被砍掉14個零，顯示該國通膨相當嚴重。

在10月1日後，委內瑞拉也因為這一次刪零行動，成為貨幣被刪零最多的南美洲國家。除了本次刪零，委內瑞拉前總統Hugo Chavez為貨幣刪掉3個零；他的接任者則是在2018年已刪過5個零。

正由於通膨在委內瑞拉如此嚴重，貨幣價值能瞬間貶值，玻利瓦紙幣在該國也被孩子們當作玩具紙鈔。在本次刪掉6個零之後，7張100萬面額的玻利瓦，只能買得起一條麵包。100萬面額的玻利瓦，是該國面額最大的紙鈔。報導引述一位43歲老師Marelys Guerrero的說法指出，他與為數不少的老師一樣都領取數百萬元玻利瓦的薪水，但是如今已經一文不值，他分享到「我們每兩周賺不到3美元。」

在委內瑞拉首都郊區，一套公寓的租金約150美元起跳。要購買一籃足夠一家五口吃的雜貨，則約需220美元。

委內瑞拉曾是盛產石油的國家，但如今卻面臨著全球最嚴重的通膨。為什麼會這樣呢？報導指出，這乃是由於過去數十年來，被社會主義者掌權的委內瑞拉政府錯誤投資，以及管理不當，外加油價重挫、石油輸出銳減等因素，讓委內瑞拉自2013年以來，國內生產毛額（GDP）大減80%。

據了解，因為玻利瓦的價值變動劇烈，在委內瑞拉若是使用玻利瓦消費的民眾，大多是以簽帳金融卡或是銀行轉帳的方式來支付。在該國，有70%的交易採用美元，為了讓民眾更能清楚明瞭物品、商品的價格，許多店面都是選擇用美元來標示價格。

在玻利瓦、美元之外，在委內瑞拉的邊境，則常使用哥倫比亞披索、巴西雷雅爾（Real）來交易，甚至會使用黃金。

在貨幣政策一舉刪除6個零之後，報導指出委內瑞拉政府將會發行面額為5、10、20、50、100玻利瓦的紙鈔，以及1玻利瓦硬幣。該國政府實際上更期待貨幣數位化，因為專家指出這能夠避免他們一直在花錢印製只會繼續貶值的紙幣。報導指出，玻利瓦光是在2021年就貶值了73%。

報導指出，一份週三發表的學術研究指出，有四分之三的委內瑞拉人都活在極端貧窮當中。而新冠肺炎疫情讓經濟崩潰的更嚴重。不過即便貨幣一日之內貶值1百萬倍，還是有一些民眾覺得這是一件好事。一位當地的會計師Rodrigo Bermudez指出「（紙鈔上）數字的數量讓一切變得很麻煩」，對於貨幣瞬間貶值，他則形容「是一種解脫」。