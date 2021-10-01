蘋果新機iPhone 13已於9月24日上市，果粉無不引頸期盼，悠遊付攜手兩大電商PChome 24h購物及momo購物網，要讓會員買到新手機又有回饋可拿，想換機的你可別放過這次機會。

自10月1日起至10月20日止，在PChome 24h購物單筆消費26666元以上並以悠遊付結帳且未退貨，即回饋600元現金回饋券及1000元回饋金(現金回饋券在下次消費滿600元時兌現)，悠遊付新客再加碼回饋100元現金回饋券，每悠遊付帳戶限回饋1次。

自10月3日起至10月23日止，在momo購物網單筆消費25000元以上並以悠遊付結帳且未退貨，即回饋500元現金回饋券及1000元回饋金，單筆消費30000元以上，回饋600元現金回饋券及1200元回饋金，同享新客再加碼100元現金回饋券。

別忘了，PChome 24h購物與momo購物網此次也有參加悠遊付五倍券振興禮包活動，將五倍券綁定悠遊付拿到振興禮包，內含2張單筆消費滿10000元未退貨，即可回饋1000元的現金回饋券，想換手機或添購高價位家電，現在不買更待何時。