能源價格躥揚導致歐元區9月消費者物價創下13年來最大升幅，較一年前同期勁升3.4％。經濟學家預期通膨率將持續走高，第四季可能衝上4％。

歐盟統計局1日公布，歐元區9月消費者物價指數（CPI）年增3.4％，高於8月的年增3％和市場預期的年增3.3％，寫下2008年9月以來最大升幅 ，並遠遠超越歐洲央行（ECB）2％的目標。

能源價格再次成為歐元區通膨升溫的主要推手，9月能源價格較一年前同期勁揚17.4％，超越8月的年增15.4％。

值得一提的是，2020年秋季的比較基期較低，是能源價格出現驚人漲幅的原因之一，當時歐元區與全球經濟體致力走出封城造成的經濟損害，能源價格位於異常低點。央行官員稱此為「基期效應」，並表示2022年物價將會隨著時間下滑。

瑞典北歐聯合銀行（Nordea Bank）表示，能源大漲是歐元區通膨加速上揚的主因，目前電力和天然氣供不應求，造成庫存快速下滑，打亂正常的供需循環，造成價格飆高。

經濟學家預期歐元區通膨將持續揚升。牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家阿瑪羅（Ricardo Amaro）指出，歐元區通膨率躥揚是低基期效應與能源價格勁升的雙重影響，兩項因素預料繼續推高未來幾個月的通膨率，預期第四季通膨將增加4％，2022年上半年維持在2％之上。

凱投宏觀（Capital Economics）歐洲經濟學家艾倫雷諾茲（Jack Allen-Reynolds）亦認為歐元區通膨將持續呈現上升趨勢，第四季將升抵4％。不過2022年通膨率將大幅下滑，2023年將遠遠低於央行2％的目標。

近幾個月全球物價急速躥揚，儘管央行認為物價最終將會回落，但官員亦承認通膨位在高檔的時間比預期來得久。

歐元區通膨持續升溫令歐洲央行備受挑戰，官員可能得在12月例會為繼續執行1.85兆歐元購債計畫辯護。