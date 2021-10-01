線上影片串流巨擘網飛（Netflix）的原創韓劇《魷魚遊戲》開播不到兩周便橫掃全球，可望成為網飛史上最熱門影集。網飛持續推出創新原創內容，加上跨足手機電玩遊戲業務顯露進展，帶動股價創新高。30日盤中網飛股價一度衝上619美元，刷新盤中新高紀錄，終場漲幅收窄至1.88％，收在610.34美元。

網飛9月月線大漲7.5％，自7月底來勁揚18.4％，表現強壓大多數大型科技股與大盤。

網飛共同執行長暨內容長薩蘭多斯（Ted Sarandos）近日在加州舉辦的科技大會Code Conference指出，《魷魚遊戲》（Squid Game）已經超越《亞森羅蘋》（Lupin）和《紙房子》（Money Heist），成為網飛最受歡迎的外語原創影集，並可望成為網飛平台史上最熱門影集。

薩蘭多斯同時透露其他熱門電影和節目的最新收視數據。由好萊塢女星珊卓·布拉克主演的驚悚片《蒙上你的眼》（Bird Box），開播頭28天的觀看時數達2.82億小時。

在影集部分，開播首28天觀看時數高的電視節目是《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）第一季，觀看時數高達6.25億小時。該部影集共有8集，換言之每集的觀眾達7800萬人。相較之下，2月的第55屆超級盃約吸引將近9200萬名觀眾。

至於遊戲業務，網飛日前宣布收購超自然驚悚懸疑遊戲《Oxenfree》開發商Night School Studio。網飛打算為用戶推出Night School與其他開發商的遊戲，不加收額外費用，而且沒有廣告或是遊戲內購買。不過薩蘭多斯在Code大會婉拒透露在美國推出遊戲服務的具體時程。

網飛將於10月19日公布第三季業績，投資人屆時便能獲得最新用戶成長數據，並進一步了解業務展望。網飛預估第三季用戶淨增加350萬戶，將超越第二季的150萬戶。營收估計達74.8億美元，每股盈餘為2.55美元。