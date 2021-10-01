美國祭出多項政策扶植新能源電動車產業，民主黨國會議員提議，擴大電動車相關稅務抵免優惠，然而額外優惠僅限於美國工會所組的電動車，因此引來許多非工會成員的外國車廠不滿，日本豐田、德國福斯和韓國的現代汽車等12家外國車廠，齊向美國眾議院民主黨抗議，望國會能撤回這些獨厚美系電動車的稅收優惠。

《路透社》報導，眾議院9月通過立法，將美國消費者購買電動車稅收抵免優惠提升到1.25萬美元，旨在2030年前，達成電動車銷售佔比達到50%的目標。

然而，根據新提案的內容，消費者購買電動車將享有7500美元的減稅優惠，包含4000美元的基本抵稅優惠和依照電池尺寸給予3500美元的額度；此外，若是購買美國工會車廠組裝的電動車或是國產電池，將可分別額外獲得4500美元和500美元的稅收抵免。

外國車廠周四致函給予眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），內容指出新提案的不公之處，對特斯拉等非工會成員的車廠非常不公平。

除了豐田、福斯、現代車廠以外，其他參與連署的車廠還包含日本的日產汽車、本田汽車、速霸陸（Subaru）、馬自達、德國的BMW、賓士、韓國的起亞、以及大陸吉利集團旗下的富豪汽車。

豐田在聲明中指出，新提案獨厚美國工會製造的電動車，不僅和減碳目標背道而馳，對非美國工會車廠的人也十分不公，甚至對推廣電動車絲毫沒有幫助；而本田也對新提案表達失望之意。

代表美國和加拿大工人的美國最大工會，全美汽車工人聯合會（United Auto Workers 簡稱UAW）主席柯瑞（Ray Curry）則對新提案十分支持，認為納稅人的錢應用國產汽車和電池的組裝上，同時也能保護工會成員的權益。

而同為苦主的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）則是在推特（Twitter）上譏諷，電動車相關提案根本是由福特或是UAW的遊說人士所書寫，完全無法理解新提案對納稅人有何益處。