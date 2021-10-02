5G開台超過一年，中華電信力拚升級潮，近期調漲部分4G資費吃到飽門檻，如學生方案等資費從488元調漲到588元，更貼近5G入門資費，顯示中華電開始著手吸引4G中低資費戶申辦5G。

3年前轟動市場的「499雙飽」約百萬客戶，去年4月起陸續合約到期，續約時中華電提供的「雙飽」方案門檻已升為599元，當時約有9成以上用戶都選擇升級599雙飽，中華電認為，顯示用戶對品質重視程度高於價格，未來也將瞄準這些用戶力促升級5G。

根據官網顯示，中華電信對學生族群推出的「青春無敵」教育方案，已自原有的月租新台幣488元漲為588元，網內通話數也從前10分鐘免費調整為前5分鐘免費，搭配贈送40分鐘時數，以及網外40分鐘、市話60分鐘。

業界分析，中華電此舉等於將學生方案4G吃到飽門檻上調至588元，已和5G入門599資費相當，後者雖非吃到飽，但每月已有24GB流量可用，超量後可以5Mbps的網速4G吃到飽。顯示5G開台一年多後，中華電除了在第一階段對高資費早鳥用戶招手升級5G外，也開始著手讓4G中低階資費用戶有更多升級5G的推力。

對此，中華電信僅表示，會針對市場趨勢及消費者需求，不定期推出各類型促銷優惠。

另外，中華電信推出多時的469降速21Mbps 4G吃到飽方案，也調漲為499元，並搭配網內前5分鐘免費等條件。