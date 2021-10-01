十月份還沒發薪水怎麼辦？一位網友表示到了月底即將「吃土」，面臨經濟危機，他急中生智想到還有一招可以不用花錢解決三餐，只要靠全聯App的「這功能」，馬上生出3千元購物金。這反轉也讓網友也看傻直呼，「我覺得你在炫耀但我沒有證據！」

一位網友表示到了月底即將「吃土」，他急中生智想到靠全聯App還有36244的福利點，換算下來等於有台幣3624元可用。(摘自全聯消費經驗老實說)

「月底快吃土，突然想到還有全聯福利點，喔耶！」原PO上月27日在臉書社團《全聯消費經驗老實說》上表示，月底沒錢可用，但突然想到還有全聯的點數可用，沒想到當他打開APP，竟然發現還有36244的福利點，換算下來等於有台幣3624元可用，這也讓原PO頓時鬆了一口氣。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「累積真多點數，真的是急救預備金」、「福利點數也是錢啊，請善用」、「我現在也是用點數撐到月底，再等下個月的信用卡儲值回饋才儲」。而原PO驚人的消費力也讓不少人看傻直呼，「在全聯消費這麼多就是會吃土的原因」、「你好富有！點數自由！」、「全聯能夠持續擴張不是沒原因的～有一大票乾爹乾媽」、「單純炫耀用」。

對此，有網友詢問「真的可以『完全』用累積的點數來付款嗎？」內行解答，消費時都可以跟店員要求用點數折抵，也可以要求全部一次扣除（10點折抵1元），但若折完單筆消費金額為零元，就不能開立發票。