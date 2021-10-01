疫苗數量仍不足，台灣依舊有許多民眾還是「第二劑孤兒」，其中又以接種莫德納者佔最多，卻有高鐵員工謊報身分，成功打到莫德納第二劑，還高調PO文炫耀，對此高市府證實此事，晚間高鐵也做出回應。

高鐵員工屬於第七類維持社會運作的必要人員，卻有人謊報身分，稱自己為第三類高風險接觸工作人員，順利打到莫德納第二劑，事後還在臉書PO文炫耀。高市府衛生局表示，42名員工的身分都已掌握，將會持續追究相關責任。

高鐵聲明如下：

1.高鐵公司於7月29日以公告向全體同仁說明，公司多數員工與第一線承包商皆已完成第七類「國家關鍵基礎設施人員」之疫苗接種，第二劑疫苗接種則請同仁自行至「COVID-19 公費疫苗預約平台」事先登錄接種意願，並於接獲疫苗接種簡訊通知後，就近至醫療院所預約接種疫苗。

2.有關疫苗施打之相關公告及規定，本公司仍將持續進行內部宣導，呼籲同仁務必遵守防疫規定，勿以身試法。

3. 本公司向來遵法循規，並要求同仁應依規定自行於醫療院所系統施打疫苗，如查獲確有媒體所稱「冒用身分」施打疫苗之情事，必定依規定予以嚴懲。