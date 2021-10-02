近日有一位自稱任教於多所美國大學的「翁達瑞」在臉書寫了一篇評論，指出高虹安是「在學時被教授放生、畢業後被教授除名」的博士生，引發關注。網友發現「翁達瑞」曾經對於很多議題發表文章，也不斷被媒體引述。前民進黨立委郭正亮認為，台灣某些媒體討論一個不敢露出真名的文章，全世界沒有媒體會做這種事，這就是台灣媒體的「墮落」！

郭正亮9月30日在《新聞大白話》點名台灣某些媒體，討論一個不敢露出真名的文章，而且不斷重複發生，全世界沒有媒體會做這種事，這就是台灣媒體的「墮落」、「墮落」、「墮落」！

郭正亮強調，美國怎麼可能對於一個不敢露出真名的人，不斷討論這個人的文章？就出來跟大家辯論！結果媒體不斷引述，請問他本人是誰？為什麼不讓真人出來講話？媒體可以這樣搞嗎？「墮落！」

郭正亮也不滿地說，有人在臉書罵他，被媒體引述，但是卻沒有訪問被罵的人，媒體平衡報導跑去哪裡了？這就是台灣目前媒體現狀，失去平衡原則，不管那個人是不是真人，不管那個人是不是被利用？還是樂於被利用？這是台灣的悲哀！

資深媒體人黃暐瀚則指出，他對「翁達瑞」沒興趣，但是對這種套路有興趣。從一開始大家不知道他是誰，到現在主流媒體都會轉載、晚間政論節目都在討論，「這不是中央廚房，什麼才是中央廚房？」

黃暐瀚進一步說，「我們都是以真面目示人，講的東西也被檢視」，但是現在出現虛擬的帳號、虛擬的意見領袖，這個人是誰不重要，而是這些文章同時會被一些媒體固定轉載。但這種套路的效果會遞減，看久也會膩！