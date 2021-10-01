近期罹患「恐猿症」的富邦悍將，1日靠著張喜凱、劉昱言送大禮，2人貢獻單場12次四死球，讓富邦頻頻展開攻勢，終場以9比7獲勝，中止對戰樂天桃猿10連不勝，也是下半季對猿隊首勝，讓總教練洪一中賽後直呼：「真的很難打。」

上一次富邦擊敗猿隊已是8月11日，之後富邦就再也沒從猿隊手中嚐到勝利滋味，下半季更是一勝難求。今天猿隊推出「潛水艇」張喜凱先發，但他控球「迷航」，只投3.2用球數就破百，丟掉5分（4責失），其中最大問題就在投出5次四壞球及3次觸身球保送，戴云真、楊瑞承、高孝儀各挨1次觸身球，戴云真更是第1打席就被砸退場。

在對方投手頻頻保送情況下，富邦在4局攻下4分大局，5局下再添3分，終場就在近4小時的大戰中以2分差獲勝，辛苦中止對戰10連不勝，先發投手陳鴻文投5局掉4分，奪下本季第2勝。

「真的很難打。」賽後洪總談到終於能從猿隊手中贏球時說道，「他們的打擊真的是很強，對他們真的很難打，希望這場比賽打完後，氣能不能稍微轉過來一點。」

此役貢獻3打點的申皓瑋獲選單場MVP，他表示今天早上才得知球隊對桃猿10連不勝，看到時覺得「怎麼會這樣？」，「但我們還是要先把自己該做的做好，才有贏球的可能性。」

面對今天對方投手壞球連發，申皓瑋表示，隊友們都非常冷靜，不會太急躁去做攻擊，「想辦法擠壘，才有辦法攻下比較多分數。」而他從9月18日起，11場比賽貢獻15分打點，他認為打點是對球隊最好的貢獻，「在今天贏球後，相信球隊會越來越好。」