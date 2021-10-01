政府祭出第2戶貸款無寬期新措施，依然擋不住民眾搶房的熱潮，台中再現排隊搶房盛況！寶佳集團旗下的泓瑞建設，位於北屯區11期重劃區、總銷逾30億的預售案「崇德薈」，今（1）日開賣僅釋出50戶2房與部份3房產品試水溫，在售價還未確定，且基地緊鄰廟宇嫌惡設施下，依然出現秒殺！

不料，泓瑞「崇德薈」位於台中市崇德路上的接待中心，由於超過百人聚集、車輛違規停車嚴重，引起警察到場關切開單；而現場擠爆人潮的畫面曝光後，台中市地政局與消保官隨即派員聯合稽查，就連內政部也派員前往稽查是否違規。

「我們其實也被嚇到了」，面對搶房排隊人龍，代銷業者朱昌碩表示，泓瑞「崇德薈」案針對首購族推出友善的2-3房產品，不僅地點位於11期重劃區內，且鄰近14期重劃區與水湳經貿園區，週邊生活機能完善，每坪單價3字頭，相對週邊的新案便宜。

朱昌碩強調，2房小宅規劃總戶數153戶，今日僅釋出50戶給有預約的客戶，購買主力以首購族及投資置產客為主，現場嚴格依照防疫規定，進行量體溫、消毒、實聯制等規範。不過，今日因出現搶房人潮，「自10/2起將只接受預約客！」

「崇德薈」基地位於北屯區11期昌平路巷內，基地面積共1743坪，總戶數313戶，產品規劃21至35坪、以2-3房為主力。據悉，預約單價每坪31至35萬元，總銷金額約31億元。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析，該案位於11期仁美國小特區，鄰近即將動工興建的「漢神洲際娛樂商城」，加上緊鄰的14期預售新案，單價均已站上45萬元，「崇德薈」還在3字頭，價格相對吸引人；對於造成搶購，白洪章認為，房價高漲，顯示民眾購房的急切心態湧現。