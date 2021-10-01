南韓8月派出代表團向新冠肺炎疫苗廠莫德納（Moderna）催貨，根據韓國媒體報導，南韓預計在本月2日迎來最新一批莫德納疫苗，數量130餘萬劑。若加上這批疫苗，南韓累積莫德納疫苗到貨已超過1500萬劑。對此，有不少PTT網友留言刷一排「反觀」，更感嘆「塔綠班政府，廢到笑」。

《韓聯社》報導，南韓新冠肺炎預防接種團在1日發出新聞稿，指出南韓政府向莫德納公司直接採購的疫苗，預計將有137.5萬劑在2日下午運抵仁川機場。

PTT網友留言。(圖/翻攝自PTT論壇)

南韓政府總計向莫德納公司簽約購買4000萬劑疫苗，在今年上半年有11.2萬劑到貨，今年第三季則累積有1376.1萬劑到貨。而累積至10月2日止，莫德納疫苗向南韓交付1524.8萬劑（總到貨率38.12%），加上其他品牌的疫苗，累積將到貨7630萬劑。南韓人口累積至2021年3月止約有5200萬人。

對比台灣，這2年總計向莫德納公司下定4100多萬劑疫苗，目前累積到貨258萬劑（到貨率約6.3%）。除此之外，美國也捐贈250萬劑莫德納疫苗，斯洛伐克捐贈3萬劑莫德納疫苗。總計台灣取得的莫德納疫苗共有511萬劑。

相關資訊經轉貼至PTT八卦版後，引來不少網友留言，有網友表示「反觀民進黨政府還要靠民間企業和外國捐」、「已經在緊盯了，不要太不滿」、「沒貨怎可能一直買的到」、「反觀天天催都要不到 笑」、「第二劑莫德納遙遙無期，誰叫台灣是乞丐」、「反觀CDC買的莫德納」。