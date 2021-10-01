《產經新聞》1日報導，日本沖繩縣石垣市政府為更換地名行政標柱，向日本中央政府申請登上釣魚台，但近期遭到駁回，讓當地議員表示，石垣市政府「應考慮自行登島更換」。

根據報導，石垣市政府去年單方面宣布修改釣魚台（日本稱尖閣群島）的行政區域名稱，變更為「登野城尖閣」，並製作了「魚釣島」、「南小島」、「北小島」、「久場島」、「大正島」等5座新的地名行政標柱，於今年9月3日向日本總務省申請登島更換的許可。

不過日本總務省9月28日正式通知石垣市政府，在經過全面性的考量之後，決定不允許當地人員登上釣魚台，理由是「為確保能夠穩定地維持當地管理，原則上不允許非中央政府人士登島」。

《產經新聞》指出，日本並非首度於釣魚台建立行政標柱，1969年時任石垣市長石垣喜興曾登島設置。石垣市政府表示，經過多年風吹雨打，現有行政標柱已過於老舊，加上地名已經變更，「更換新標柱是理所當然的行政措施」；曾經登上釣魚台的石垣市議員仲間均更表示，對此結果「無法接受」，並稱若日本政府改朝換代後仍不變更方針，石垣市應考慮自行登島更換。

石垣市議會2020年6月提出議案，單方面將釣魚台所屬的行政區域名稱改為「登野城尖閣」，並於同月22日通過議案、2020年10月1日正式施行，引發中國大陸和我國的嚴正抗議。