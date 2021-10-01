10月正是歡慶的時節，知名命理師沈嶸鼓勵大家趁著這樣的時間點，不論現在的環境如何，抱持對現有一切人事物的感恩，感謝自己擁有的一切，並持續做自己喜歡的事，保有對生活的熱情，一段時間之後你的運氣基礎就會更紮實。現在就跟著沈嶸老師，一起來看看你的生命靈數十月運勢吧！

生命靈數計算指引。

▍命數1：

本月運勢焦點：1號人在十月工作運大開，非常適合擔任幫人出謀策劃、指導工作的軍師，你獨特的才能正好可以給別人有力的意見，幫助團隊順利解決各種困難，甚至是新技術的揣摩學習，你也能幫上忙，原本你不熟練、不擅長的工作，在你用心學習開竅後，能夠再將這項技術傳承給別人，展現身為老手的穩定和專業，成為上司眼中得力的強將，有很高的機會地位、位階三級跳，只要你做事保持細心、不粗心大意，基本上都不會有太大的問題。

沈嶸老師的提點：想要事業進階，除了用外面坊間商業文章教導的跟老闆談加薪的方法，你還有更直接有效的方式，那就是「持續做出更多的貢獻」。如果只是做好你本職工作的分內事不算有貢獻，因為這是付你薪水後你應該做的，是銀貨兩訖。真正的貢獻就是做到好還要更好，為團隊建立功勞，做到超乎老闆預期，好的老闆自然不會虧待你。

▍命數2：

本月運勢焦點：2號人在十月有許多繁雜、瑣碎的事務要處理，可能是工作本身有很多作業程序要進行，或是遇到的人很難搞定，必須讓你來回多次溝通，甚至可能一件簡單的事卻要跑很多地點才能完成，容易讓你在過程中浪費很多時間而感到心力交瘁，所以十月對你而言效率相對不佳。建議2號人除了要保持耐心之外，也要懂得變通，有時只是因為你太執著於要用某種方式、某個人來達到目的，山不轉路轉，行不通時不妨嘗試換個方法，也許事情就會順利許多。

沈嶸老師的提點：當你發現一件事窒礙難行的時候，通常代表某一個環節卡住了，當然這當中牽涉到的原因很多，可能不完全在你的掌控範圍。但是善用現代兵法的人，懂得千變萬化、見招拆招，永遠能讓事情的主導權回到自己的手上，甚至是用出其不意的方式誘使人事物導向自己想要的結果。所以當你發現事情不順時，這就是要你改變策略的警訊，必須盡速做出調整，才不會過度虛耗你的能量和運勢。

▍命數3：

本月運勢焦點：3號人在十月終於能夠鬆一口氣，如果你原本心中有掛念、擔憂的事情，在十月事情會逐漸塵埃落定，原本各說各話的情況能夠初步達成共識，不確定感消失，討論摸索的過程終於能告一段落。你的心情因此得以放鬆，煩惱解開後，你開始能夠感受周圍快樂的能量，你也會更有動力進行下一步的規劃，可以說是重回新生，找到方向後又能繼續努力耕耘，而這股開心的能量回流，也會激發你的創造力，吸引更多美好的事物如：身邊人的關懷照顧、財富、健康等靠近你。

沈嶸老師的提點：想要讓生活各方面都邁入成功，你的大腦必須沒有多餘的罣礙干擾，而且真正成功的人總是輕鬆快樂的，內心沒有太多勉強的感覺，如果你現在不快樂，且始終找不到合適的方法改善，就必須積極解決你的煩惱來源，對症下藥，才能讓自己迅速回到正軌，可以全心全意的實現自己的理想，這才是真正的突破和成長。

▍命數4：

本月運勢焦點：4號人在十月貴人運相當不錯，但是這裡會有兩種情況，一種是順境貴人，你會受到專家、高人的指點而有非常大的啟發，像被打通任督二脈一般，開竅後得到很大的進步；另一種則是逆境貴人，你可能會有做得不好的地方會受到別人的批評指正，過程雖然不會太舒服，但無論是哪一種貴人，都是能有效幫助你進步的，如果你希望能力更進階、成為更優秀的人，建議你要調適好心情，虛心接受他人指教並積極改正，你一定會明顯看見自己的提升。

沈嶸老師的提點：如果你目前無法靠自己闖天下得到成功，那麼以下幾點是我給你的建議：第一，跟著成功的人不斷學習進步，不斷地接近成功者，遠離負能量、不對的人；第二，進入會讓你擁有好運的環境，跟隨對的團隊體系；第三，親近品德好的上司、同事，選擇磁場正向的場所居住。以上這些都是能幫助你快速進階的方法。

▍命數5：

本月運勢焦點：5號人在十月不僅要懂得跟人打交道，過程中要注意交流的分寸，甚至逮到機會就要經營身邊的人脈。十月你是有前景的，只是這個機會隱而未現，藏身在茫茫人海裡，唯有敏銳度夠高、平時有在用心經營人際關係的人能掌握到難得的機會，所以雖然要跟人打好關係，但你也必須從中篩選出投資報酬最高的門路，以及真正能夠幫助你的人，把資源集中火力，你才能撈到珍貴的機會和緣分。

沈嶸老師的提點：關於關係的建立，我有幾個心得要送給5號人：如果你在正式的場合裡，用實在、真誠的態度與對方相處，會比你試圖營造親密熟悉更能贏得長久的信賴；另外，在談正事(或是你想開口爭取一個機會)之前，最好不要先拉關係，不僅你的要求不好說出口，甚至會讓人心裡對你產生防備。緣分相處需要時間的累積，如果你還沒開始經營身邊的人際關係，現在開始也不遲。

▍命數6：

本月運勢焦點：6號人在十月會特別有魅力和影響力，上天將鎂光燈的焦點打在你的身上，讓你不自覺變得吸睛亮眼，能吸引一批支持你的人追隨，也因此你身邊接觸到的人開始變多，這當中當然不外乎有為了利益而來和真正喜歡你的人。但無論你吸引到的是哪一種人，你都能在人群中如魚得水，享受到受歡迎的好處。建議6號人還是要跟對的人往來，畢竟各路人馬的能力與道德參差不齊，近朱者赤，近墨者黑，想清楚你希望親近哪一批人，才不會被貼上負面的標籤。

沈嶸老師的提點：愛護人群、創造美好環境的方式並不是只有做環保、慈善，還包含了人與人之間的正向互動，在某次我通靈蓋亞訊息時，蓋亞告訴我：「與人交流時說出正向的語言，就能創造正向的磁場。」在引人注目的十月裡，記得要說出正向的語言，與正向的人創造美好的氛圍。當人們講求以愛的視角看待萬事萬物，我會說：「正能量」才是愛的基礎，這才是真正具有療癒能力的愛。

▍命數7：

本月運勢焦點：7號人在十月更傾向專注於個人的目標，其餘的事物都無法吸引你的注意，例如：對朋友的邀約、休閒娛樂顯得興趣缺缺。部份七號人在十月則會有自我封閉的現象，可能是你希望有更多的個人空間，也可能是你必須花時間調整自身的身心靈狀況，像是生病被迫需要靜養、進行能力上的進修等。在這裡要特別提醒本身比較壓抑或林黛玉性格的7號人，要小心不要過度封閉，要適度接觸人群，並且不要鑽牛角尖，你的身心才能維持平衡。

沈嶸老師的提點：趁著在十月沉澱下來的時間，記得關掉腦中小我的聲音，放下「我想要」、「我覺得」這些總是覺得自己是對的聲音，不妨練習靜下心來，聽聽神給你的訊息，神的話語可能會透過別人的口中、書中的一段文字、影片裡的情節來傳遞給你，只要是能帶給你平安喜樂的想法，就是神給你的話語，這會幫助你走上神性的道路，發展你特有的天賦和創造力。

▍命數8：

本月運勢焦點：8號人在十月要處理的事情相對比較多，除了責任變重外，壓力也變多，有些事情會超出你的預定計畫，出現零星的小插曲或變化，讓你有些措手不及，考驗著你的應變能力。建議8號人在十月要謹慎下決定，不要太輕率、太隨興，本月很多的變卦都跟你之前做的決策有關，所以最好行事不要太高調，保守評估每項決策較能保護好你現有的一切，千萬不要因一時大意而輕忽了每一個步驟的風險。

沈嶸老師的提點：無論是生活還是工作，遇到突發狀況其實是再正常不過的一件事，除了花很多精力去預防，你還可以培養自己的應變能力，有些方法你一定要在平時多加訓練：第一，不要冒險一試，很多事情要準備備案計畫；第二，無論發生再大的事情，最重要的是先冷靜思考；第三，遇到狀況要能當機立斷，善用手邊擁有的資源，盡速調度做出處理。

▍命數9：