根據美國製藥大廠默沙東集團今天公布的臨床期中分析結果，還在實驗中用來治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的口服藥，可使重症高風險患者的住院或死亡機率降低約50%。

法新社報導，默沙東集團（Merck & Co.）與Ridgeback Biotherapeutics發表聲明說，還在實驗中的口服藥molnupiravir，給予染疫初期的高風險患者服用，可大幅降低住院或死亡的風險。

聲明指出：「根據期中分析，服用molnupiravir的染疫患者中，至29天有7.3%住院，而服用安慰劑的患者，至29天有14.1%住院或死亡。」

默沙東集團與Ridgeback Biotherapeutics計劃針對這個口服藥盡快向美國提出緊急使用授權，並且向全球監管機關遞交申請，由於臨床實驗結果證實有療效，在外部監測人員建議下，第3期臨床試驗提早喊停。

Ridgeback Biotherapeutics藥廠執行長霍爾曼（Wendy Holman）表示：「迫切需要能讓染疫患者居家服用並避免住院的抗病毒療法。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1101001