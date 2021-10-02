桃園市體育局1日進行工作報告，多名市議員不滿，體育局2020年度歲出預算20億3282萬元卻僅使用9億3931萬元，執行率不到5成，且連續5年偏低。議員紛紛批評，預算編那麼多，但體育園區、國民運動中心建置情形卻停滯不前。

市議員劉勝全開第一槍，拿出審計處報告批評預算執行進度嚴重落後，連5年保留鉅額歲出經費，2020年歲出預算的應付保留數高達8億9407萬元，占預算數 43.98％，5年內歲出預算保留率為20至74％間；市議員舒翠玲也批評，執行率很難看，要求檢討改進。

體育局回應，執行率低落主因是楊梅體育園區雖在2014年編列12億土地徵收經費，但在用地取得時受阻，有地主因徵收價格僵持不下，影響計畫預定期程，目前已談妥，園區進度39％，最快明年8月底完工、後年初啟用。體育園區、運動中心已陸續完工，會依計畫進度執行預算，保留預算方面未來也將視年度工程進度編列。

另外，市議員游吾和氣憤批評，市府只在意航空城計畫，連觀音都有國民運動中心，唯獨漏掉大園，市民對此相當不諒解；市議員陳雅倫則說，龜山國民運動中心申請前瞻補助，因規畫設計與林口運動中心重複性太高，被退回要求重新修正，案子從去年改到今年，辜負市民期待。

體育局長莊佳佳回應，地區人口數需要達15萬人，體育署才會補助設置國民運動中心，大園區目前有規畫要興建占地2.24公頃的大園體育園區，地點選在舊大園國中旁，等資金到位就能啟動，另外，體育署並沒有補助建置觀音國民運動中心，而是中油、台電以回饋金支應。

體育局指出，今年向體育署爭取龍岡國民運動中心、大園體育園區、龜山國民運動中心前瞻補助，但各縣市申請踴躍，僅龍岡國民運動中心獲補助，明年會持續爭取。龜山國民運動中心部分，規畫設計已有雛型，預算到位便能執行，內部場館配置會依經費多寡滾動式調整。