大家要驕傲Gogoro去那斯達克（Nasdaq）掛牌，十六年來沒有一家台灣公司登上這麼嚴格的舞台。」九月十六日，台灣電動機車龍頭Gogoro（睿能創意）為台股捎來重磅消息，宣布將進軍美國那斯達克掛牌，透過「特殊目的性收購公司」（SPAC）模式，與Poema Global Holdings合作，雙方將以Gogoro的企業價值二三．五億美元（約六五○．五億台幣）合併，目標希望在明年第一季以股票代碼「GGR」上市交易。

此消息一出，引起市場熱烈討論。因為若Gogoro順利掛牌，將是台灣首家成功在美國上市的新創公司，且自一八年起，金管會可說是相當積極規劃多元上市方案，被視為是替Gogoro開路，然而隨Gogoro決定赴美掛牌，也粉碎市場期待其在台上市的夢。Gogoro積極前進美國資本市場不是沒有原因，專家分析，因著眼於國際市場的發展，且美國股市對科技新創接受度高，會給出較好的估值，最重要的是有助於順勢拓展美國市場。

Gogoro進軍那斯達克

再者，二○一一年創立的Gogoro，今年雖已邁入第十個年頭，但多年來因製造成本難以壓低，一直處於持續燒錢的虧損狀況，加上政府補助縮減，又聯貸償還在即，著實面臨不小的資金壓力；故透過這次上市籌資，Gogoro將可獲得充沛資金挹注，也才更有本錢闖天下。

事實上，Gogoro志在成為全球智慧城市永續移動生態系的領導品牌，致力打造全方位的能源網絡，也就是電池交換生態系統，台灣自一五年開始銷售至今，已累計創造營收超過十億美元，並取得超過四一萬個電池交換合約用戶，是台灣最穩定、最多人使用的電動機車解決方案，同時也是最多企業品牌選擇的電動機車商業模式。

公司近年海外拓展腳步不停，今年更看準印度、中國龐大的機車人口，宣布與印度最大機車製造商Hero MotoCorp、中國最大燃油摩托車製造商長江集團、全球最大二輪電動車製造商雅迪科技集團等大咖合作。而在快速擴張版圖之際，為具備量產、價格與全球化優勢，Gogoro也進一步與鴻海結盟，期望擴大輸出智慧能源創新模式，在世界各地大量布建智慧電池交換生態系及車輛；法人看好，兩強合作可望帶領台灣從「機車王國」轉型升級，躍升成全球電動車產業鏈龍頭，搶攻龐大商機。

確實，在環保、減碳、氣候變遷等多項議題推動下，全球正掀起一股「移動革命」，且今年更是全球加速向電動車時代轉型的一年，各個國家、各大車廠無不卯足全力，不僅是四輪品牌，二輪的廠商也正快速衝刺電動化，此趨勢在台灣亦不例外。電動車大行其道，但提及電動車，市場目光仍多聚焦在四輪領域，而此次Gogoro赴美掛牌，無疑給予市場一次關注兩輪領域的機會。

兩輪電動載具成長加速

根據經濟部統計處資料顯示，我國機車及其零組件近年來產值呈穩健增長趨勢，且一九及二○年更是連續兩年創新高，一二到二○年平均年增達五．二％。進一步來看，雖燃油機車仍為產值成長主要貢獻來源，不過電動機車在政府環保政策推動，多家業者齊頭並進，加上電池技術不斷進步下，近年不管在價格和性能方面都逐漸拉近與燃油機車之差距，產值自一二年的五億元成長至一九年達一二二億元，平均年增近六成；惟去年因國際油價滑落，加上購車補助減少，產值下滑，但電動化已是長線不會改變的趨勢。

而電動自行車更是近兩年的成長主力。因兼具省力、輕便及免駕照等優勢，在通勤需求及運動風潮的助攻下，產值快速成長，加上一九年起歐盟對中國電動自行車課徵反傾銷及反補貼稅，加速台廠布局歐洲市場的動力，使當年產值年增逾一倍；去年更因疫情改變歐美通勤習慣，即便在零件缺料影響部分生產下，產值仍創新高。

專家表示，隨著電動機車與自行車持續導入電子配備、ＩＣＴ與聯網功能，已逐漸邁向跨產業合作的模式，而台灣因具備電子零組件及車體製造的完整優勢，可望直接跨過燃油車階段，擺脫過去只有組裝、代工形象，進而拓展藍海市場；如今有Gogoro做領頭羊，業界將持續結合研發與創意，展現新時代中應有的新創能量。

法人也指出，相較四輪車門檻高、技術多掌握在國際大廠手中，台廠在二輪載具擁有更加完整的產業鏈及品牌商。除Gogoro外，另有光洋、三陽、宏佳騰等機車業者緊追在後；另外，電動自行車、助力車業者則更廣泛多元，從巨大、美利達到可愛馬、國睦、維順等皆是，對台廠來說或將有更大的發揮空間；且業者若要進一步朝四輪發展，兩輪領域也可成為進軍四輪車的一大跳板。

AES-KY、中探針積極卡位

今年三月剛上市的電池模組廠AES-KY就是專攻兩輪電動車電池，主力客戶以歐美為主，在全球二輪電池市場市占率超過兩成，居全球第二大；截至今年第二季，公司產品營收比重達八成來自電動自行車，另外資料中心備援電池（ＢＢＵ）則占比約兩成。受惠兩大業務出貨暢旺，帶動八月營收再寫歷年同期新高，累計前八月營收年增達一．四六倍。

值得注意的是，在兩輪領域耕耘有成之下，公司亦積極跨入四輪載具的動力電池模組，目前正尋求電動車客戶的認證，法人看好，AES-KY未來有望成為台灣動力電池的領航者。

隨著電動車對電池管理系統要求增加，加上車載資訊娛樂、車聯網，以及周邊充電系統、備援電池包等應用發展下，對連接元件需求「質、量均增」，有望挹注相關個股包括貿聯ＫＹ、信邦、凡甲、健和興、映興等營運。其中，中探針期利多頻傳，股價走勢強勢。

中探針近來營運轉型成功，除了半導體測試探針訂單量轉強外，更積極卡位四輪及兩輪電動車市場。公司表示，旗下連接器產品已切入電動車充電槍和車削件，不僅與美系電動車大廠合作，也和韓系電動車品牌商合作；法人預估最快今年底可開始供貨美系客戶充電槍應用。

此外，中探針也打入Gogoro電動機車電池系統，預期可望與Gogoro一同大啖中國、印度電動機車商機；至於電動自行車，也從去年起逐步切入，並與國內大廠合作。從產品營收比重來看，今年上半年大電流產品占比約十一．二％，法人分析與電動車等新能源領域用大電流連接器產品相關，並樂觀看待公司第四季及明年相關連接器產品業績貢獻可期。

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