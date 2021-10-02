領有精神殘障手冊的凶嫌陳昆明，被逮後吐舌頭扮鬼臉，渾然不知闖下淊天大禍。（中時資料照 陳忠榮攝）

2003年犯下劉家小姊妹雙屍案的「殺人魔」陳昆明，入監服刑6年出獄後，惡性不改，2010年他藉徵人廣告誘騙林姓女子到新北市租屋處，持球棒將她打死，他冷凶行凶後，竟還辯稱是心中的惡魔殺人，否認犯行，不過，最後法官卻認定他有教化可能，判處無期徒刑定讞。

殺人魔誘殺女童的案件發生在2003年，當時就讀國小的劉姓姊妹放學後，被陳昆明載往華中橋橋墩下小木屋，他先騙姊姊喝下摻有ＦＭ２的飲料，待藥效發作，動手掐死姊姊，接著再掐妹妹頸部，妹妹踢打反抗、哀嚎，陳隨手持磚塊打死，事後將兩女童屍體丟入溪內。

陳殺害劉姓小姊妹，儘管手段凶殘，卻因被認定自首、罹有精神疾病，輕判12年；2009年7月，檢察官依「罪犯減刑條例」聲請減刑，兩次減刑的結果，讓他在監所服刑6年多就出獄。

2010年10月10日，陳昆明承租位於新北市板橋區的房屋，並刊登「誠徵檳榔門市小姐」求才廣告；同年月19日下午，林女打電話與陳聯絡後，持履歷表去應徵。陳要林女隔天再來「面試」。

林女20日上午9點依約到達，一進入屋內，陳男就持預先備妥的木棒，猛力敲擊林的頭部，林女雖試圖以手防禦，仍不支倒地昏厥；陳見狀還不肯罷手，將林女拖到屋內儲物間，繼續以木棒重擊，林女活活地被當場打死。

陳見林女死亡後，以棉被包裹屍體，並以屋內鋁板覆蓋其上，且仔細地擦拭牆面、地板血跡，若無其事地吃完午餐後才離去。陳犯後辯稱患有精神疾病，具雙種人格，是他心中的惡魔殺人，企圖否認犯行，反要求法官要將他減刑，但台灣高等法院判決死刑。

經最高法院撤銷後，高院更一審改判無期徒刑，上訴後，最高法院認為，陳回歸社會前，矯正機關應嚴慎考核有無終身監禁的必要，無期徒刑讓他與社會隔離，即可達成社會防衛的目的，駁回上訴，讓陳逃過一死。

被害人蔡姓丈夫得知判決結果後，深深嘆了口氣，他無奈地表示，陳犯後毫無悔意，也沒有真心向家屬道歉，這種人難道不該判死？法官竟然讓他逃過死刑，他無法接受這樣的判決結果。

他說，陳昆明至今沒有賠償家屬一毛錢；他老婆當初為了家計兼差找工作，竟被陳亂棒打得不成人形，死狀悽慘，這樣的司法判決公平嗎?

網友們更是罵聲不絕，有人反問法官，陳殺的都是無辜的人，並造成3個家庭破碎，請法官用心感受，如果死者是自己的家人摰愛，作何感受；更有人嗆說：「是不是以後連續殺人，都稱是心魔作崇，就可以不用判死？」。

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。