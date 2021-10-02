性感鍾麗緹於加拿大魁北克大學畢業，於1992年在蒙特婁華裔小姐中獲得冠軍，其後代表蒙特婁到香港參選1993年度國際華裔小姐得到冠軍而入演藝圈，她的大女兒Yasmine（張敏鈞）也步上鍾麗緹腳步參加溫哥華華裔小姐選拔進入8強賽中。

張敏鈞（Yasmine）有遺傳到鍾麗緹優良基因，擁有火辣身材外並常在社群分享，日前也曬出持衝浪板照片寫下「去衝浪吧！」從照片中能見她健康的膚色，被陽光洗禮後有著小麥肌，並穿著綠色系泳衣露出傲人上圍，好身材與媽媽鍾麗緹相比絲毫不遜色。

此外，張敏鈞（Yasmine）有時也PO出心靈雞湯文，近日便寫下「每當你的靈魂因焦慮而感到不知所措時，宇宙就會告訴你你的下一個突破即將來臨。」且對於情緒的抒發有著感觸「不要讓負能量有徘徊機會徘徊，一秒鐘也不行。此時你可以走兩條路；一個是重複正在經歷的相同周期，或另一個讓自己進入全新的世界。無論你做出什麼決定，讓你的直覺引導你。」似乎也希望自己有著正面情緒。

鍾麗緹在28歲時嫁給比利時的Glen Ross，並誕下Yasmine，之後再嫁台灣音樂製作人嚴錚，先後生下二女Jaden張思捷（原取名嚴稚晴）、Cayla張凱琳（原取名嚴稚稜），現第三婚嫁給張倫碩，也將繼女視如己出，因此鍾麗緹也讓三個孩子改和張倫碩同姓，鍾麗緹上節目時也表示想為張倫碩生小孩。