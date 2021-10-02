流感疫苗與新冠疫苗同時開打，時序也正來到夏秋交替，正是食療養生的最佳時機。營養師建議施打疫苗後少吃加工食品，最好多以原型蔬果及優質蛋白質打造最佳體力。除了燉煮雞湯、魚湯之外，一碗濃縮食材精華的濃湯，也是絕佳選擇。不過濃湯因為需要勾芡而被列為高熱量飲食，對此，生活達人同時也是知名作家林姓主婦特別提供自製濃湯小訣竅，不用添加額外勾芡粉，就能以天然蔬果達到湯頭柔滑香濃的效果，全家大小也補充營養。

●打完疫苗補充營養 自製濃湯容易消化最適合

自製濃湯時，可以選擇自己喜歡的食材做成專屬湯品，從魚肉等蛋白質、蔬果的植化素、身體需要的油脂熱量、澱粉，都能在濃湯中一「碗」打盡，變化無窮。

林姓主婦在《林姓主婦的家務事4》中指出，自製濃湯只要掌握重點：先將蔬菜炒軟後再以果汁機攪打，不靠濃湯粉也能做出滑順湯底。她提供美味濃湯基本小訣竅：

(資料來源／《林姓主婦的家務事4：一條龍餐桌，從家庭料理到副食品》三采文化；圖／中時新聞網陳友齡製圖）

◎一定要有洋蔥

不管選擇哪些食材，都一定要有洋蔥。林姓主婦強調，洋蔥的甜會幫濃湯的味道做最基本的打底，所以濃湯基本上就是先從炒香洋蔥開始。務必炒到洋蔥變成透明、帶點淡褐色的狀態，甜味才會夠。

◎可加點蒜末爆香提味

一兩瓣蒜頭就夠。要在洋蔥炒軟後再加入蒜末，才不會炒到燒焦。

◎食材先炒熟炒軟 湯更香甜

林姓主婦特別強調，食材一定要炒軟而不是水煮，「蔬菜被炒到夠軟，甜味才會被徹底釋放出來」。她強調，這個步驟雖然需要花點時間，但大大影響最後的成果。

◎可加一小塊無鹽奶油提香

炒蔬菜時，除了用食用油，也可以切一小塊無鹽奶油丟進去熱鍋，增添香氣。

◎馬鈴薯會讓味道更順口、湯頭增稠

林姓主婦提到，有些食材的味道比較強烈，加進馬鈴薯就能讓味道變溫和順口。同時因為馬鈴薯富含澱粉，打成泥後會有勾芡的效果，變成濃湯的質地。

◎香濃的祕密武器──高湯、牛奶

加雞高湯或牛奶下去打，更香濃。

◎炒軟的食材用果汁機攪打後 過篩會讓湯更滑順。

過篩把殘渣濾掉，濃湯喝起來就會更滑順。

打完疫苗後若感覺疲倦不舒服時，仍要記得補充水分和營養，這時候喝一碗溫熱濃湯，對於恢復元氣有很大助益。營養師高敏敏也提醒，營養不良會讓疫苗保護力下降，「不要想單靠單一營養或只依賴保健食品」，一定要均衡飲食，才能真正增進疫苗保護力。

紅蘿蔔馬鈴薯雞湯。（圖／三采文化提供）

●試試看：紅蘿蔔馬鈴薯雞湯

份量：3∼4人份

食材：

1顆洋蔥切塊／2根紅蘿蔔切小塊／1顆馬鈴薯切小塊。

600ml雞高湯／適量牛奶/少許黑胡椒

作法：

1 於湯鍋中加入少許油熱鍋後，放入洋蔥拌炒至透明狀。

2 加入紅蘿蔔塊拌炒至熟透，用筷子能輕易插入的軟度。

3 加入馬鈴薯與雞高湯，湯汁滾後，蓋上鍋蓋以小火燉煮半小時，讓馬鈴薯熟透。

4 將湯倒入果汁機，或是用手持攪拌棒，打成濃湯，即完成。若太濃稠，可加適量牛奶調成喜愛的濃度。可以加適量黑胡椒提味。