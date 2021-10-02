一場以綠色為名的風暴，正席捲中國台商，與成千上萬的本資、外資製造業者。

9月26日一早，許多在蘇州、昆山地區的台商都突然接到中國政府一紙公文，載明將限制供電，要求廠商當天中午12點開始，得立即停工4天至9月30日。當地台商耳語著，此決策下得非常倉卒，市政府直到前一天晚上將近11點才開完會，做出決議。

「我們是真的沒有預料到它（中國政府）會這麼幹，唉，」一位企業市值千億的科技大廠高階主管透露，幾天前就傳出限電消息，但本以為會是柔性勸導、自主管理，沒想到卻是「來硬的」，直接要求停工。

一位PCB上游原料廠中階主管也表示，先前，江蘇省各地政府單位就陸續啟動限電政策，但初期僅針對紡織、化工、鋼鐵等產業，上週開始釋出消息，希望PCB供應鏈降載兩成，沒想到如今卻是強制停工。

根據商周採訪團隊與各大券商訪查，目前限電範圍波及中國至少十多個省分，從沿海的江蘇、浙江、廣東、福建等地區，到內陸的雲南，甚至是東北等地區，都有輕重程度不一的限電令與停工令。

一位位於廣東的台灣汽車零組件大廠總經理便表示，該公司從上星期開始，因限電，得「做4休3」，但休息的3天，被默許可以在夜間生產，從晚上12點開工到早上8點。

但另一位工廠位於蘇州、打入蘋果供應鏈的零組件加工廠主管則表示，該公司工廠全面停工，只有辦公室能維持營運。

甚至，同一省分也可能不同調。如封測大廠日月光，位於江蘇省蘇州的廠區能正常營運，但昆山廠卻被要求停工至9月30日。

台商被波及只能消極面對

先轉單、或用既有庫存應付

限電、停工的情況非常紊亂，但可以確定的是，台商可說是全面被波及，範圍遍布電子零組件、車用零件、傳產、原物料等，截至9月27日晚間，發布停工相關重大訊息的上市櫃公司，就至少超過80家，日月光、欣興等科技大廠也都在列。

面對突如其來的風暴，多數台商只能消極因應。一位耕耘汽車領域的PCB廠高階主管便表示，由於停工時間很接近中國十一長假，索性將假期提前，再支付加班費讓員工在十一假期間回來上班，如此一來實際損失的工作天數就有限。

在中國有多個生產基地的業者，則盡量將訂單分散到未被限電、停工的廠區生產，「只能轉單，雖然現在科技業產能都很滿，但還是可以照訂單的輕重緩急來調配。」前述科技大廠高階主管表示。

甚至部分業者只能兩手一攤，先銷售既有庫存「擋一擋」，「現在是客戶趕著出貨的傳統旺季，倉裡雖然還有貨，可以支撐一小段時間，但終究無法滿足少掉4個工作天的產能，客戶已經要求10月電力恢復後要補上。」一位打入蘋果供應鏈的PCB業者表示。

減碳未達標＋復甦缺電

乾脆限電，更傳可制衡美國

但現在台商們心中最大疑問是：10月後，這場限電風暴真的就會平息嗎？

風暴起點，是北京中南海。8月17日，中共發改委發布了一份《能耗雙控目標完成情況晴雨表》，表中顯示，廣東、福建、江蘇等九個省，能耗強度降低進度是紅色一級預警，其他並有安徽、浙江、四川等十個省被列為橙色二級預警。

這意味著這些省，達成中共節約能源、減少汙染物和溫室氣體排放的「能耗雙控」目標並不理想。9月中，發改委提出改善方案後，江蘇、廣東、浙江便開始有企業被限電、限產，直到月底，演變成大規模限電停工。

搭配中國喊出2030年要達到「碳達峰」，也就是二氧化碳排放達到高峰後不再增長、開始縮減，更進一步要在2060完成「碳中和」的目標來看，這些省，用以綠色為名的限電手段「補交作業」，似乎非常合理。

「中央下令，在去年用電基礎上，各省都有減量目標，沒達標就要用力打下去，但限電很難，要限誰？乾脆大家一起。」一位台灣大型電子集團董事長表示。

但台商們怎樣也想不透的是，為何要如此雷厲風行在電子業傳統旺季到來前，強硬實施？

中國境外一種普遍的揣測是：缺電。

去年12月至今，中國許多地區發生大規模停電與限電，直到9月下旬都還傳出東北多處包含民生用電皆無預警停電，網路上甚至流傳一份吉林市新北水務公司的公告，指出將可能「不定期、不定時、無計畫、無通知停電限電，此種情況將持續到2022年3月份。」

缺電原因包含中國疫後製造業復甦超過預期、東南亞因疫情停工訂單轉至中國，以及煤炭價格大幅上漲，影響火力發電等。中國中信證券指出，今年上半年，中國工業用電成長了16.2％。

中國境內目前流傳在檯面下沸沸揚揚的說法，則是限電、停工，藉此制衡美國。

許多微信公眾號稱，目前美國大印鈔、美元貶值，中國限產，是保護中國資源不會被廉價美鈔換走，甚至因此讓市場上流通的產品減少，價格上升，藉此輸出通膨到全世界，「報復」歐美。

不論實際目的為何，但當中國以「綠色」旗幟包裝限電手段後，只要未達減排目標，限電戲碼未來很可能持續上演。

元大投顧便指出，如果未達能耗下降目標，10月很可能再度限電，且限電，也能緩解當前缺煤、缺電困境，一石二鳥。

面對未來很可能不定期限電，資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清認為，雖然將生產基地分散到中國境外是長期趨勢，但短期內，這不會帶來再一波的供應鏈移動，因目前東南亞疫情仍嚴峻，不利生產，「所有事情都是比較的，中國目前還是相對穩定。」

中國三次政令背後：拒高汙染、低附加價值產業

但留在中國的台商們，未來得更加速面對的課題是：產業升級、淨零碳排。

從十多年前的騰籠換鳥、2017年底的禁汙令，到如今的限電令，背後，其實都透露著同樣一個核心訊息：中國不要高汙染、低附加價值的產業。

例如，中國這次限電「大小眼」，多數半導體、面板廠商，因其產品附加價值高、又符合中國發展高端製造的主旋律，因此倖免於難。

「未來，他們（中國政府）一定會以A、B、C、D級將企業做（能耗）限制。例如重點扶持的A級企業，要求耗電量不成長；B級企業是用電比去年降低多少，不同等級不同目標；C級可能要做二關二，讓你很辛苦；D級的，乾脆不要你開工了。」前述電子集團董事長並強調，也別以為遷到內陸就沒事，「以前，例如湖南、湖北、四川，用電鬆一點，大家往裡面（內陸省分）走，這次不是這樣，都打！」

「現在就是淘汰賽啊，」前述蘋果供應鏈加工廠主管認為，這就是中國面對淨零碳排目標的前哨戰，「我不覺得這是4天的問題而已。」

劉鏡清建議，不論是採用綠能、或降低生產能耗，都是業者得盡力補修的功課，例如有工廠將屋頂換成經過特殊處理、不會使室內因日照增溫的玻璃，白天便可以不用開燈，降低能耗，「可以用這類節能績效去跟中國政府談，（未來限電時）你是不是能優先供電給我？中國政府都是可以談的。」

這是一場以綠色為名的風暴，但，也能是將有準備或願意改變的企業往上托高一層的青雲，端看你將其視為危機或契機。