資深媒體人趙少康昨（1）日在《觀點》直播中首次訪問遠在美國的彭文正，專就總統蔡英文論文的議題進行討論。彭文正最後問趙少康，「我說服你了沒？」趙少康回答「嗯…的確很多疑點！」

彭文正在訪問一開始就談一個交換條件，如果可以說服趙少康，趙是否願意加入打論文的行列？趙少康笑稱，如果被說服當然加入！

彭文正透露，6年前有綠營高層很神祕地向他透露論文的事情，彭說他當時的第一反應跟很多人一樣，「怎麼可能」？

彭文正隨後在一個小時的專訪中娓娓道來他追查論文的經過。最後結果就是賀德芬、林環牆不起訴，但他自己卻被起訴，理由是12個字「心生怨懟，挾怨報復，為了生計」。

彭文正最後問趙少康，「我說服你了沒？」趙少康回答「嗯…的確很多疑點！」趙少康最後問彭文正，要不要公開要求做那些事情，以證明論文是真的？彭文正強調，1833年起倫敦政經學院所有論文都有編號。他只問一個問題，「論文編號是幾號？」趙少康也回應，一般來講拿到博士多高興，要印很多本論文，真的不懂！