桃園市農業局與教育局合作推出「食農戶外教育活動計畫」，將學童的戶外教學選在休閒農業區舉辦，現有1100班報名參加，不過有議員擔心經費是否會不足？對此教育局長林明裕回應，農業局補助2000萬經費尚足夠。

食農戶外教育活動計畫將學童的戶外教學地點選在休閒農業區，既可以活絡農業旅遊又能達到食農、環境教育理念，且不分公私立的幼兒園、國中小學生，都能向教育局申請。

教育局統計，食農戶外教育活動計畫4月活動開跑，農業局先補助1000萬經費，每班經申請可核定1萬元，原本有991班申請，但5月疫情爆發後有185班取消，僅剩下806班。近期疫情趨緩後，再度開放各校重新送件申請，經費也從1萬元提高至1.5萬元，截至目前為止有294班送件申請，總計有1100班申請。

疫情趨緩後，學生都很想要參加戶外教學，有議員擔心食農戶外教育活動計畫經費會不足。林明裕指出，農業局補助2000萬經費，目前有1100班申請，經費尚還足夠，若有不足的狀況，會再進一步和農業局討論。

教育局表示，參加食農戶外教育活動計畫的學校，大多會安排DIY手作、採蔬菜及水果、親近動物等能夠體驗農事的場域。農業局也放寬申請條件，只要選擇桃園市內1處合法的休閒農業區作為戶外教學的地點，即能申請。