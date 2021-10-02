男女交往論及婚嫁，卻往往因為價值觀問題導致告吹而分手。一名男網友表示，自己因為不願買1克拉婚戒給女友，慘遭對方分手，讓他大嘆心寒「七年的感情敵不過一顆婚戒」，未料網友看到內文頻繁提起「我媽」後，一面倒砲轟「你活該」、「根本是媽寶」。

原PO在《Dcard》PO文表示，自己從小職員一路往上爬，26K幹到如今靠加班年薪破百，但因為吃住都在家中，媽媽會幫忙打理一切，所以過得還OK，女方則是家裡開醫美，出社會後沒工作過，是標準的富二代，最近兩人交往滿7年，都即將滿30歲，開始討論結婚，沒想到是惡夢開始。

原PO說，女友堅持要在台北買房，若錢不夠可以先跟她爸爸借，但原PO極力反對，認為先住在他家就好，有媽媽煮三餐，可以省下不少錢，比較輕鬆。除此之外，女友堅持要買1克拉的婚戒，原PO則認為太花錢，「我媽說戒指只是拿來拍照用的，之後就用不到了」，但女方覺得沒面子，不買的話就不嫁，儘管後來女方提出一人出一半，但他仍覺得沒意義。

原PO表示，到了最近，女方對他相當冷淡，且被閨蜜影響，認為男方不願花錢在她身上，甚至最後直接說「沒什麼好談的」，直接就提分手，讓原PO震驚又難過，直呼「真不知道為什麼變這樣」，每天都抱著媽媽痛哭，晚餐也吃不下，沒心力去上班，只好請媽媽幫忙請假，他無奈說「果然我媽說的沒錯，結婚還是要門當戶對」，質疑自己年薪百萬是不是還是很窮。

然而由於內文不斷提及「我媽」、「媽媽」兩字，不少網友不但不同情，反而大罵原PO「你女友價值觀有問題沒錯，但你開口閉口都是媽媽，根本媽寶」、「請假還要媽媽幫請，媽寶無誤」、「買個戒指也在那邊我媽，活該被分手」、「你要不要直接娶妳媽算了」、「女友是拜金女，你是媽寶，結案」、「不要分啊，你們根本一對活寶」、「媽寶vs富二代 矛盾大對決」、「我覺得問題不在錢，而是你完全不體貼又是媽寶才逼走人家」、「30歲了還要抱著媽媽痛哭，媽媽幫忙請假...」。