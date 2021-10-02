（12:55更新，補充最後戰果）2021蘇迪曼盃羽球混合團體賽1日晚間9點中華隊和上屆亞軍日本隊在8強賽對壘，中華隊在第1點男雙獲勝後，接下來3點都落敗，1比3飲恨日本確定無緣4強，連續6屆止步8強。

蘇迪曼盃從1989年開始舉辦，每兩年1屆，中華隊已經連6屆止步8強，本屆小組賽以分組第2晉級8強，希望能一舉突破日本往4強前進，可惜未能如願。

蘇迪曼盃每場對壘共要進行5點賽事，分別是男單、女單、男雙、女雙、混雙，這場中日大戰第1點排了男雙賽事，世界排名第29的李哲輝／楊博軒以21比13、22比20擊退古賀輝/齋藤太一，第2點女單世界排名第43的白馭珀，11比21、13比21不敵世界第5的山口茜。

第3點男單由世界排名第4的周天成力抗世界球王桃田賢斗，1局落後的周天成韌性十足，第2局前段也落後，中段靠著連得6超前比數，接著雙方拉鋸，直到該局尾聲，周天成率先20比18出現局點，雖被桃田救回1個局點，周天成還是順利搶下這局，將局數追成1比1平手。

第3局周天成曾3比11落後多達8分，但他依舊不輕言放棄，一度追到15比16只剩1分差距，可惜沒能趁勢追平甚至超前，還被主審警告準備時間過長，最終周天成力戰1小時22分鐘，16比21、21比19、17比21飲恨。

接下來第4點女雙中華隊由許雅晴／胡綾芳出戰松本麻佑／松友美佐紀，許雅晴和胡綾芳兩局比賽都有領先過，無奈17比21、8比21敗下陣來，未能將勝負延長到第5點，第5點混雙將由盧敬堯／張淨惠面對渡邊勇大／東野有紗。