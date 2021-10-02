新加坡今天新增2909人確診，再創新高，其中包括2079起社區案例及818起移工宿舍案例。在確診人數不斷飆升之際，當局也公布疫情熱區地圖，供民眾規劃活動範圍時參考。

新加坡衛生部今天深夜發布疫情新聞稿表示，新增2909人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），包括2079起社區病例、818起移工宿舍案例，另有12起境外移入。全國累計9萬9430人確診。

星國疫苗覆蓋率已超過8成，但自8月中逐步鬆綁防疫措施後，本土病例不斷攀升，從8月底開始COVID-19新增病例幾乎每週倍增，單日確診人數屢創新高。今天新增818起移工宿舍案例也創下連月來的最高紀錄。

隨著確診人數持續飆高，新加坡今天再添8起死亡病例，累計103人病故。據衛生部統計，目前有1356名確診患者住院，其中有222名重症患者需輸氧治療，另有34人情況危急、收治於加護病房。

此外，衛生部今天起在網站上公布疫情熱區地圖，用不同顏色標示各個區域過去3天有多少確診者曾到訪；顏色越深代表人數越多。這些數據並不代表確診者的居住地點。

根據網站數據，目前有12個區域屬顏色最深的熱區，代表過去3天內有230到560名確診者造訪。

衛生部日前表示，在網站新增疫情熱區地圖是希望藉此幫助民眾規劃自己的活動範圍，呼籲曾到過熱區的民眾監測自我健康狀況，並在造訪該區域後的10天內使用快篩試劑定期自我檢測，減少與他人非必要的接觸。

新加坡採取「與病毒共存」策略，雖預期鬆綁措施後確診人數會增加，不料病例增加速度卻比預期還快，迫使當局宣布這週起再度加強防疫措施，以爭取時間持續增加社區照護設施、治療設施的床位，並擴大實施「居家康復」計畫讓更多已接種的確診者在家休養，避免醫療體系不堪負荷。

不過，在新加坡醫療系統忙於應付大量確診案例之際，也出現部分亂象，包括有民眾在家人或同住者確診後卻未接到當局發出的隔離通知。

綜合星媒報導，有民眾反映，自己收到政府發錯的隔離通知，擔心原本應隔離的人沒接到通知而成為防疫破口。衛生部雖已擴大資源，但仍無法滿足病例激增的需求，有民眾確診後遲遲未接到當局進一步通知，只好自行在家完成10天的「居家康復」，也有民眾反映在家康復期間，一直未收到衛生部寄來的藥物。（編輯：劉學源）1101001