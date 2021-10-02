巴黎檢方今天晚間宣布，疑似犯下法國幾起最古老懸案的一名連續殺手在逃亡35年後，就在警方快要追查出他的身分時，昨天被發現已身亡。他竟是一名前國家憲兵和退休警察。

這名被冠上「麻窩臉」（Le Grele）綽號的男嫌，自1980年代起因涉嫌殺害和性侵數名少女而遭到通緝，但從未被捕。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）在聲明中表示，這名男子疑似是1980年代和90年代數起刑案的犯案人而遭到通緝，這些案件包括性侵未成年人、謀殺、謀殺未遂、持械搶劫和綁架未成年人。

一名與案件調查有密切關係的消息人士告訴法新社，名叫維霍夫（Francois Verove）的59歲男嫌在一間租來的公寓自殺身亡，並遺留一份手寫自白。

維霍夫疑似犯下最惡名昭彰案件之一，性侵和謀殺名叫賽希爾（Cecile）的11歲女孩，她被發現陳屍在巴黎第19區住家大樓地下室。據信維霍夫還犯下1987年巴黎市中心瑪黑區（Marais）一對情侶遭勒斃案。

辦案人員經過多年追查，逐漸認為凶手犯案時可能是法國國家憲兵隊（Gendarmerie）成員，並開始拼湊他的DNA資料。直到近幾個月，一名預審法官開始訊問約750名案發當時部署在巴黎的憲兵隊員，其中一人正是生前住在法國南部的維霍夫。

法官9月24日寄出傳票給維霍夫要他前來應訊，但3天後他的妻子通報他失蹤。檢方聲明說，維霍夫的遺體在地中海沿岸漁村格霍杜華（Grau-du-Roi）被發現。警方從他身上採集DNA樣本與犯罪現場採集到的基因資料比對，發現相符合。

法國地方媒體報導，維霍夫在遺留的一封信中提到「過往一時衝動行為」，並說這類衝動後來已「獲得控制」，還說自己在1997年以後就未再犯案。但他的謀殺自白並未提到具體細節。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1101001

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